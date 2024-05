“Caro pirata dammi una mappa del tesoro”: il messaggio in bottiglia recuperato nel lago a Biandronno

“Caro trovatore della nostra bottiglia alla deriva. Spero tu sia un pirata, come lo immagino, e sia disposto a mandarmi una delle tue tappe del tesoro. Anche io vorrei trovare tanto un tesoro. Anche se ho solo 6 anni, quando sarò grande vorrei diventare un pirata”.

Tra i tanti rifiuti abbandonati e alla deriva, i volontari della protezione civile insieme al sindaco di Biandronno Massimo Porotti e ai fratelli Zanetti hanno trovato una bottiglia contenente un messaggio.

L’aspirante pirata del lago di Varese lo ha affidato alle sue acque nella speranza che qualcuno lo potesse aiutare nella sua avventura. A trovarlo, dicevamo, non un pirata ma uno dei volontari spazzini che tra sabato pomeriggio e questa mattina, domenica 5 maggio, hanno raccolto rifiuti abbandonati o arrivati sulla costa e a riva, tra l’area al confine di Bardello e l’ imbarcadero.

Come lo scorso anno, la raccolta è stata abbondante: grandi quantità di microplastica, bottiglie di plastica e di vetro, boe dei canottieri, sedie di plastica , bidoni, materiale che è anche stato portato a riva dal brutto tempo e dal forte vento delle ultime settimane.

« C’è ancora tanto da fare , la voglia c’è e continueremo come sempre ad organizzare queste giornate attraverso la Protezione Civile di Biandronno in collaborazione con fratelli Zanetti. Questi ultimi ritengo siano i veri custodi del lago – ha commentato Porotti che si attiverà per ritrovare anche l’aspirante pirata.