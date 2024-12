Il cedro del Libano di Biandronno non verrà abbattuto: alcuni interventi lo metteranno in sicurezza

C’è la parola fine alle indagini sulla salute del grande cedro del Libano in piazza Cavour a Biandronno. La relazione dettagliata, dopo le prove di trazione effettuate nell’ottobre scorso, non è ancora arrivata, ma il sindaco Massimo Porotti ha avuto rassicurazioni che il maestoso albero può continuar a svettare.

« Il perito ha verificato le condizioni del cedro – spiega Porotti – Pur non essendo ottimali, ci sono alcuni interventi fa fare per metterlo in sicurezza. Quindi attendo di conoscere quali misure occorrerà adottare per garantire la sua tenuta ».

La relazione metterà fine a due anni di studi e verifiche volute dal sindaco che voleva escludere ogni minaccia alla popolazione. Due anni fa si era pensato di intervenire radicalmente con l’abbattimento ma la levata di scudi dell’opposizione aveva indotto a cercare una via garantista.

L’agronomo aveva studiato le condizioni del cedro indicando un sostanziale buono stato. Nell’ottobre scorso, l’amministrazione aveva voluto effettuare un’ulteriore verifica sottoponendo l’albero a una prova di trazione che simulava forti venti. Anche in quel caso l’opposizione Biandronno Più aveva contestato la spesa di 40.000 euro : « C’era bisogno di avere la massima garanzia di sicurezza per una pianta così imponente , collocata in un luogo di forte passaggio. Effettuate tutte le verifiche, ora abbiamo maggiori garanzie» commenta Porotti.