Il cedro del Libano di Biandronno sottoposto alla prova di trazione: i risultati entro novembre

Si è svolta questa mattina, venerdì 11 ottobre, la prova di trazione del cedro del Libano che svetta in piazza Cavour a Biandronno.

Galleria fotografica Prove di trazione del cedro a Biandronno 4 di 15

Come annunciato nel consiglio comunale di inizio settembre, il sindaco Massimo Porotti ha volto un’ulteriore indagine sulle condizioni della pianta monumentale che, nel 2022, era risultata in buona salute: « Come primo cittadino sono responsabile della sicurezza dei residenti – spiega Porotti – per questo ho chiesto un’ulteriore indagine con la prova di trazione per avere le necessarie garanzie».

L’intervento, per cui sono stati stanziati 40.000 euro, era stato contestato dall’opposizione di Biandronno Più. Questa mattina anche il capogruppo di opposizione Pietro Parola ha seguito l’intervento dei tecnici.

Alle 8.30, i tecnici hanno posizionato i cavi per simulare l’azione del vento. Sulla fune era posizionato uno strumento che ha raccolto i dati utili a verificare la stabilità della pianta: « I tecnici hanno raccolto i dati che trasmetteranno all’agronomo – spiega il sindaco Porotti – In base al tronco, all’altezza, all’intensità dei venti in quel punto e al tipo di terreno si otterrà l’indice di sicurezza, che chiarirà se questo maestoso cedro è sicuro e stabile».

La relazione è attesa nelle prossime settimane e, in base, al verdetto finale si deciderà una volta per tutte il destino di questa pianta su cui si dibatte dal 2022.