Caso di Dengue a Legnano. Disinfestazione anche a Castellanza: ecco dove

Per un caso di infezione da contaminazione dal virus Dengue sul territorio di Legnano, localizzato in un’abitazione della zona a ridosso della Saronnese, vista la vicinanza con il territorio di Castellanza, il Comune ha contattato un’azienda specializzata per effettuare interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie.

Gli interventi partiranno nel pomeriggio dalle ore 17 e consisteranno nella disinfestazione di esemplari adulti e larve di zanzare sul suolo pubblico e privato all’interno dell’area individuata con ordinanza sindacale, area con un raggio di 200 m. a cavallo con il Comune di Legnano.

Nella giornata di sabato verrà effettuato un nuovo ciclo in orario serale.

L’azienda incaricata opererà su entrambi i territori.

L’area del Comune di Castellanza interessata è la seguente:

Via Buonarroti, dal confine comunale con Legnano all’intersezione con via Petrarca, lato numeri civici pari;

Via Petrarca, lato numeri civici dispari;

Via S. Stefano, dal civico 19 fino all’intersezione con via Allende di Legnano;

Via Verdi, da via S. Stefano a viale Italia, lato numeri civici pari;

Viale Italia, da via Verdi alla SS Saronnese, lato numeri civici pari;

Via De Amicis, da via S. Stefano a viale Italia, entrambi i lati;

Via Manzoni, da via S. Stefano a viale Italia, entrambi i lati;

Via Brera, da via S. Stefano a viale Italia, entrambi i lati;

Via Ponchielli, lato numeri civici dispari;

SS. Saronnese, da viale Italia a Via Allende di Legnano, lato dispari

Ai cittadini si raccomanda:

di permettere, in caso di necessità, l’accesso degli addetti alla disinfestazione (Impresa Ecosan Italia) per l’effettuazione dei trattamenti e di attenersi a quanto da loro prescritto;

di chiudere le finestre dalle ore 17 di venerdì 31 maggio e nelle ore notturne dalle ore 23 di sabato 1 giugno

di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili;

L’ordinanza prescrive, inoltre, a tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali, gestori di attività produttive presenti nell’area sopraindicata di:

usare repellenti e indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto;

usare delle zanzariere alle finestre;

svuotare di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante;

cambiare spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali;

tenere le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Si invitano i cittadini, durante il trattamento, a tenere le finestre chiuse e a non lasciare all’aperto animali domestici, cibi e panni stesi. Inoltre frutta e verdura dell’orto, se non raccolti prima dell’inizio del trattamento, non potranno essere raccolti e mangiati per i successivi 30 giorni.