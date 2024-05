Cecilia Strada e Alessandro Zan alla Sala Montanari

Cecilia Strada e Alessandro Zan, candidati per il Partito democratico nella circoscrizione nord-ovest alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, parteciperanno mercoledì 29 maggio, con inizio alle ore 20 e 30, a un incontro organizzato dalla Cgil alla Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1 a Varese.

Cecilia Strada, capolista, da sempre promuove una cultura di pace e rispetto dei diritti umani. Volontaria di Emergency dalla sua fondazione nel 1994, ha lavorato nell’Ufficio umanitario e poi per 8 anni come presidente fino al 2017. Dal 2018 si occupa prevalentemente della crisi umanitaria del Mediterraneo centrale, con attività culturali a terra e missioni di salvataggio in mare con ResQ.

Alessandro Zan è un attivista italiano, già deputato della Repubblica per due legislature (prima con Sel e poi con il Pd), esponente della comunità LGBT (dall’inglese Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender), è noto soprattutto per aver promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali e per essere il relatore del disegno di legge contro l’omofobia, la transfobia, la misoginia e l’abilismo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020. È stato assessore all’ambiente, al lavoro e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova.

Le domande saranno poste dai giovani della Cgil.

Modera Michele Mancino vicedirettore di Varesenews.