Piogge da record sul Varesotto, è la primavera più piovosa dal 1941

Il mese di maggio (tradizionalmente il più piovoso nell’arco dell’anno) non è ancora finito, ma le piogge finora cumulate in questa pazza primavera in provincia di Varese ammontano già a 826 mm e hanno superato il record precedente di 706 mm registrato nel 2008 secondo le misurazioni iniziate nel 1965.

I dati arrivano dal Centro Geofisico Prealpino che conferma l’eccezionale piovosità di questa primavera: «Anche considerando serie di dati storici precedenti, come quella raccolta dal 1934 fino al 1987 presso il seminario di Venegono, risulta che il solo anno con primavera più piovosa sarebbe il 1941 con 854 mm. Maggio, a fronte di una media di 184 mm ha finora cumulato 420 mm, temporaneamente al secondo posto. Il record di 520 mm resta per ora quello del 2002».