Chi vuol gestire il parco Usuelli a Cardano al Campo?

L’amministrazione comunale di Cardano al Campo ha pubblicato la manifestazione d’interesse per la gestione del parco pubblico Parco Usuelli, area verde centralissima, tra le corti del centro della cittadina, sul retro della Casa Paolo VI (qui il link direttoqui il link diretto)

«L’amministrazione ha ritenuto adeguata alla finalità la formula dell’affidamento a terzi a fronte della gestione dei servizi e del parco garantendo una migliore qualità urbana» dice l’assessora Meri Suriano., che sta seguendo la procedura (dopo la «risoluzione della convenzione Paolo VI che ci ha bloccato nel velocizzare l’assegnazione a terzi»).

Suriano parla della «necessità che nasce per sviluppare e migliorare spazi urbani vivibili che diano un valore aggiunto e che rispondano al meglio alle esigenze specifiche del contesto, del benessere. Un luogo valorizzato, accogliente, sicuro, inclusivo e che offra occasioni di socialità, di gioco e presso cui trascorrere il tempo libero».

«Per ottenere quanto descritto sopra, ed affinchè si arrivi a breve alla gestione di terzi del parco il comune a breve provvederà ad installare un servizio igienico, mancante da anni che risolverà imbarazzi fisiologici per bambini e anziani, che non potendo permettersi di correre a casa si trovano a dover vivere disagi non indifferenti». Sempre per migliorare l’amministrazione Colombo sta provvedendo inoltre «per una maggior sicurezza e guida visiva a rivisitare l’illuminazione interna, implementando e/o sostituendo dove necessario impianti obsoleti e mal funzionanti perché ci sia sempre la giusta visibilità in sintonia con le norme di riferimento per una buona agibilità».

La manifestazione d’interesse per la gestione prevede per gli ipotetici gestori diversi impegni: svuotamento cestini; apertura e chiusura di tutti gli accessi negli orari stabiliti dal comune; gestione chiosco; tutela igienica: cura ed eventuali piantumazioni di fiori, piante e siepi; manutenzioni dei giochi; collaborazione di controllo e sicurezza dell’area