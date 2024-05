Confapi organizza un roadshow per promuovere la cultura della sostenibilità aziendale

Confapi Varese annuncia l’avvio di Confap’ESG – La sostenibilità On-the-Road, il roadshow volto a promuovere la cultura della sostenibilità aziendale nel mondo delle Piccole e Medie Imprese del territorio.

L’iniziativa, inaugurata da tre appuntamenti fra maggio e luglio, offrirà alle PMI l’opportunità di approfondire ed implementare le pratiche sostenibili all’interno delle proprie strutture. Attraverso una combinazione di sessioni informative e case history aziendali, ConfapESG si propone di guidare le aziende verso un modello di business più responsabile e orientato al futuro.

IL CALENDARIO COMPLETO

27 maggio, ore 17:00 Sala Consiliare Comune Travedona Monate, Via Don Luigi Sturzo 40, Travedona Monate (VA)

12 giugno, ore 09:30 Borgo San Cristoforo 1472, Via Strera, 101, Oleggio (NO)

10 luglio, ore 17:00 Torsellini Vetro Srl, Via della Ciocca n. 6 Gavirate (VA)