Al Chiostro di Voltorre arte, musica e ambiente si sposano per accogliere l’estate

Due settimane di arte, eventi e iniziative al Chiostro di Voltorre per accogliere e celebrare l’estate. La proposta è dell’associazione Contemporary Arte&Ambiente che presenta “Tema libero“, una grande mostra/evento a cura del critico d’arte Fabrizia Buzio Negri.

La manifestazione, dedicata all’inizio dell’estate, si svolgerà dal 22 al 7 luglio in collaborazione con il Comune di Gavirate e la Provincia di varese, proponendo due fine settimana tra musica, arte ed ecologia in uno dei luoghi più belli della provincia di Varese.

«Appena due giorni dopo il solstizio d’estate, che nell’anno bisestile 2024 cade il 20 giugno, l’Associazione con i suoi trentaquattro artisti accoglierà con gioia, assieme al pubblico, i momenti arcani della rinascita nella Natura, quando la luce ha il predominio sulle tenebre e la Terra riceve la massima insolazione diurna – spiegano gli organizzatori – Il solstizio d’estate ci ricorda i ritmi della Natura, a cui in passato era associato: con il massimo della potenza solare, l’energia che unisce cielo e terra è più forte. Dalla notte dei tempi, sono nati così miti, leggende, tradizioni, attribuendo al solstizio d’estate significati particolari. Con Tema Libero simbolicamente la mostra affronta i vari modi esistenti nella creatività dell’arte, in una sorta di energia universale, sì da presentarsi come un vivace mosaico di colori, di tecniche e di ispirazioni».

L‘apertura, in programma sabato 22 giugno alle 16 prevede una performance live con il rituale di san Giovanni pensato da Francesca Zichi per il pubblico con materiali di riciclo. Musica di sottofondo catturata dalla Natura ed esecuzioni musicali.

In mostra opere di Angelo Ariti, Lorella Bottegal, Fabrizia Buzio Negri, Pierangela Cattini, Gladys Colmenares, Marina Comerio, Fabio di Giacomo, Laura Fasano, Flora Fumei, Silvana Gadda, Elda Francesca Genghini, Martina Goetze Vinci, GuerraepaolO, Antonella Lelli, Franco Mancuso, Stefania Mascheroni, Raffaela Merlo, Sonia Naccache, Carlo Pezzana, Elisabetta Pieroni, Idillio Pozzi, Elio Rimoldi, Elena Rizzardi, Virgilio Rovani, Andrea Santini Ersa, Massimo Sesia, Donatella Stolz, Attilio Guido Vanoli, Gabriele Vegna, Roberto Villa, Annamaria Vitale, Flor Voicu e Francesca Zichi.

Orari: mercoledì e venerdì ore 15.00-18.30; sabato e domenica ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30. Ingresso libero