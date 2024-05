Cuore e impegno: torna in campo la lista “Cittadini in Movimento” per Bodio Lomnago

La parola che si sente ripetere più spesso è “cuore”. La lista di Eleonora Paolelli si presenta come un “corpo” unico, con molti cuori che battono all’unisono.

Sala del consiglio piena per ascoltare la voce di chi si ricandida: la sindaca per il terzo mandato, e i dieci cittadini che hanno deciso di sostenerla ed affiancarla.

Stesso simbolo, qualche nuova entrata, soprattutto giovani, e qualche storica riconferma come Giorgio Sassi.

La presentazione della lista Cittadini in Movimento è stata l’occasione per fare il punto su quanto è stato fatto in questi cinque anni e su quello che il gruppo intende fare nel caso venisse eletto l’8 e il 9 giugno.

«Il mio posto del cuore è Bodio Lomnago – ha esordito la sindaca – È qui che mio padre ci ha fatto crescere, è qui che ho investito le mie energie in questi dieci anni, per far crescere il paese e risolvere i problemi dei cittadini».

Poi una carrellata sui progetti portati a termine: «Abbiamo investito molto sulla manutenzione del verde pubblico che occupa una vasta area del nostro paese; investito in molte opere pubbliche per riqualificare strade. Tra le principali opere spiccano gli interventi al Parco dei Pioppi e al Parco di Lomnago, ma anche la pavimentazione di via Bossi. Abbiamo investito nell’efficientamento energetico, nel miglioramento dell’illuminazione pubblica. Ma ciò di cui andiamo più fieri è il Neobodio, un parco tematico per valorizzare la storia e l’archeologia a Bodio Lomnago.

Abbiamo ottenuto il finanziamento e ora possiamo finalmente dire che entro il 2026 il parco sarà pronto: non sarà solo un museo ma sarà un luogo per organizzare eventi per tutta la cittadinanza».

La sindaca si è poi soffermata sulla riqualificazione del Lido di Bodio che, da quando il Lago di Varese è stato dichiarato balneabile in alcuni punti, accoglie turisti locali e di passaggio.

Altro punto “nodale” la palestra della Rogorella: «Nessuno di noi può dimenticare il grave incidente su lavoro avvenuto nel cantiere (nel dicembre 2021 ndr) in cui un uomo perse la vita. Ne sento tutto il peso- ha detto Paolelli- . Ora però i lavori riprenderanno e credo di poter dire che entro settembre Bodio avrà la sua palestra».

La parola è poi passata ai candidati: nel programma elettorale ad ognuno è già stato affidato un ruolo e un progetto da seguire. C’è chi come si occuperà di promuovere la partecipazione dei ragazzi attraverso la costituzione della “Consulta dei Giovani”, e chi metterà al servizio della collettività le proprie competenze professionali. Tra i progetti contenuti del programma elettorale c’è la posa di un impianto fotovoltaico sull’edificio della scuola elementare, la realizzazione di un nuovo “Piano del traffico” ma anche l’intenzione di proporre sempre più eventi tra cui una “Festa dello Sport”. «Cercheremo di rafforzare i rapporti che abbiamo con i Comuni attorno a noi – ha detto ancora Matteo Capuzzi – per condividere obiettivi e promuovere uno sviluppo armonioso del territorio».

«Come dimostra il lavoro portato avanti in questi anni – ha concluso Eleonora Paolelli – le proposte e le azioni dei “Cittadini in Moviemnto” nascono dalla volontà che ciascun abitante di Bodio Lomnago abbia il desiderio, la sensazione la consapevolezza di essere parte di una Comunità viva ed attiva. Intendiamo proseguire il cammino intrapreso facendo proposte capace di guardare alle esigenze e ai bisogni dell’oggi, salvaguardando storia e tradizione proprie dei piccoli borghi. Siamo un gruppo forte e pieno d’energia: il nostro slogan è “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo».

La Lista Cittadini in Movimento