Dal campo alla ricerca, il Como in serie A sostiene l’associazione di Uboldo contro la leucemia

Anche nel Varesotto si festeggia la promozione del Como in Serie A. C’è infatti grande soddisfazione ed entusiasmo nelle parole di Andrea Ciccioni, presidente dell’associazione di Uboldo “Quelli che… con Luca”, nata per raccogliere fondi a favore della ricerca contro la leucemia.

La battaglia che l’associazione porta avanti dal 2011, quando papà Andrea ha salutato per l’ultima volta il figlio Luca, portato via da una grave forma di leucemia mieloide acuta, la società calcistica Como 1907 l’ha sposata in pieno due anni fa, decidendo di supportare finanziariamente l’associazione uboldese.

Oggi la seconda maglia del Como porta proprio il logo dell’associazione di Uboldo. «Siamo felici di essere stati scelti dal Como come associazione da sostenere in maniera importante» dice Andrea Ciccioni.

L’intero ricavato della vendita delle magliette nere è andato all’associazione di beneficenza di Uboldo, a sostegno della ricerca contro la leucemia. «Due anni fa ci hanno supportato con circa 60 mila euro, quest’anno, nel 2024, con circa 300 mila euro, che noi investiremo nel nostro progetto scientifico 2024».

In foto Alessandro Bellemo, capitano del Como

Tra gli obiettivi del progetto 2024 dell’associazione uboldese ci sono la sovvenzione di una borsa di studio per il dottorato di ricerca e l’acquisto di un importato strumento che permette l’analisi delle cellule vive (qui tutte le informazioni).

«La cosa bella è vedere allo stadio tanti tifosi con la maglietta nera, che hanno comprato sia perché è bella, sia per aiutare Quelli che..con Luca nella lotta alla leucemia – conclude Andrea -. Grazie alla società, grazie ai tifosi e grazie a tutta Como che ha sposato il nostro progetto».