Delegazione G7 visita l’Eremo di Santa Caterina a Leggiuno

L’Eremo di Santa Caterina a Leggiuno ha ospitato ieri mattina la delegazione giapponese G7 con il ministro delle finanze nipponico, presente sul lago Maggiore insieme a tanti altri ospiti, all’interno della prevista riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali che si tiene a Stresa sino a sabato 25 maggio.

All’Eremo erano attesi anche le delegazioni di tutti gli altri paesi G7 e dei paesi ospiti, nel tardo pomeriggio, per una visita a questo magnifico monumento: l’appuntamento ha però dovuto essere annullato per la riorganizzazione dell’agenda dei lavori ufficiali.

Il monumento di proprietà pubblica della Provincia di Varese – il più visitato tra i monumenti varesini – nella giornata di ieri ha garantito l’ingresso al pubblico sino a metà pomeriggio, per poi lasciare liberi gli stretti ed antichi spazi affacciati sulle acque del lago Maggiore e permettere alle forze dell’ordine di espletare i necessari controlli di sicurezza prima del previsto arrivo dei ministri delle finanze G7, appuntamento poi mancato.

L’Eremo ha comunque superato tutti i controlli di sicurezza predisposti dalle forze dell’ordine, dimostrandosi meta d’eccellenza del lago Maggiore al pari di altri luoghi, custode di una lunga storia e luogo di fede, ma anche monumento capace di accogliere eventi di grande rilievo nazionale ed internazionale, garantendo gli adeguati standard di sicurezza per le persone e il rispetto degli aspetti conservativi del sito.

Nei giorni scorsi sono state comunque numerose le delegazioni internazionali in visita con i loro staff organizzativi, offrendo quindi a molte persone la possibilità di conoscere questo luogo e riscuotendone il grande apprezzamento. Una volta confermato l’annullamento dell’evento l’Eremo ha riaperto al pubblico verso le 17, accogliendo alcuni visitatori che hanno goduto di un tiepido tramonto sul lago. Questa mattina alle ore 9.30 è ripresa l’apertura ordinaria sino alle 19.30.

Alcune limitazioni sono previste invece per la giornata di oggi 24 maggio sulle tratte della Navigazione Lago Maggiore e quindi sull’arrivo via lago all’Eremo: per chi invece arriva dal parcheggio di via S. Caterina a Leggiuno l’ingresso è garantito per tutto l’orario di apertura.