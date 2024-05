Donne e impresa, il valore della ledership femminile: se ne è parlato a Saronno

Si è svolto ieri a Saronno il secondo appuntamento del progetto “Cocktail d’Impresa. La cultura è servita“, avviato lo scorso novembre e nato per diffondere i valori imprenditoriali e del made in Italy sul territorio delle province di Como, Lecco, Varese e Monza.

L’evento, ideato e curato dall’agenzia di comunicazione bcentric di Lomazzo in collaborazione con il digital Hub ComoNEXT e l’università Cattaneo Liuc, ha affrontato il tema della leadership femminile in un confronto diretto tra imprenditrici, manager e accademici di fronte al pubblico in sala, interessato a capire le tante sfaccettature che il ruolo delle donne può apportare nella creazione di valore, economico e non solo, all’interno delle imprese.

Il convegno è stato inaugurato dai saluti istituzionali della vicesindaco di Saronno Laura Succi, a cui è seguita la presentazione del libro “Una marcia in più. Storie italiane di imprenditrici vincenti” a cura di Manila Alfano, Giorgio Gandola e Stefano Zurlo edito da Wise Society, dove sono state illustrate le competenze individuali necessarie alla crescita di un’impresa e all’affermazione dei suoi valori in termini di innovazione, sostenibilità e governance.

A dare testimonianza diretta del ruolo delle donne nelle aziende sono state alcune autorevoli imprenditrici, manager e accademici che attraverso il racconto delle loro storie hanno evidenziato la capacità femminile di essere leader, delineando ciascuna il proprio percorso di affermazione all’interno di contesti tradizionalmente maschili. Due tavole rotonde hanno rimarcato da una parte il valore delle competenze imprenditoriali legate ai successi ottenuti e dall’altro le prospettive per le nuove generazioni di donne, negli ambiti della formazione ed accademico.

Tra gli ospiti del primo panel “Una marcia in più: storie di protagoniste” Adriana Silvia Sartor A.D di Elettrotec Srl, Lavinia Fattore Head of Marketing and Communication Italy Allianz Global Investors e Michela Conterno A.D Lati Spa.

Nel secondo dibattito intitolato “Nuove prospettive di impresa al femminile” si sono confrontati Chiara Mirani Co founder Volta Structural Engineering , Federico Visconti rettore dell’Università Liuc, Alice Scazzosi Opportunity Manager ComoNEXT, Alex Curti Responsabile NExT Innovation ComoNExt e Giuliano Guffanti Owner di bcentric.

Le sessioni sono state condotte da Manila Alfano, giornalista del Foglio e e co-autrice del libro.

In conclusione è stato organizzato un momento di networking attraverso un cocktail informale che ha favorito lo scambio di considerazioni, di opinioni e di referenze tra i presenti.

«Una serata molto proficua incentrata sul ruolo positivo che svolgono le competenze nel processo di conquista delle posizioni di responsabilità delle donne all’interno del nostro sistema economico – è il commento di Andrea Pisani, consigliere comunale di Cassano Magnago presente all’incontro – Sentire testimonianze dirette di donne che si sono affermate nei rispettivi settori lavorativi, superando difficoltà con tenacia e resilienza, è un esempio positivo da far conoscere ai giovani, con l’obiettivo di motivarli e coinvolgerli nei processi di crescita personale ed aziendale sui luoghi di lavoro, così come agli studenti per dimostrare che l’istruzione e la formazione saranno le leve strategiche per affrontare efficacemente il loro percorso di vita».

(Nella foto, da sinistra a destra: Stefano Zurlo, Manila Alfano e Andrea Pisani)