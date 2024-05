È morta la donna coinvolta nell’incidente col motoscafo a Locarno il 24 aprile

La Polizia cantonale comunica che è deceduta la 76enne cittadina svizzera domiciliata oltre Gottardo coinvolta nell’incidente nautico avvenuto il 24 aprile scorso verso le 13.45 sul Verbano.

La vittima era sul natante in compagnia di altre due persone. La barca proveniva dalla zona di Gambarogno quando si è scontrata con un altro battello condotto da un 36enne svizzero domiciliato nel Locarnese, che stava andando in direzione di Porto Ronco, rimasto illeso nell’impatto.

Il conducente dell’imbarcazione con a bordo l’anziana deceduta, un 80enne svizzero domiciliato oltre Gottardo, non aveva riportato gravi ferite, come l’altra passeggera, 75enne svizzera pure domiciliata oltre Gottardo.

A preoccupare erano invece le condizioni della 76enne da subito riconosciuta come in gravisisime condizioni e in pericolo di vita.