Elezioni: la lista civica “Per Cuveglio” a sostegno di Giorgio Piccolo svela i suoi candidati

Dopo aver annunciato la sua candidatura a marzo, Giorgio Piccolo presenta il nome e i candidati della lista civica che lo appoggerà: “Per Cuveglio”. Un nome che riflette «la volontà di rispondere ad una diffusa richiesta dei cittadini, portando alla formazione di un gruppo civico che mira al cambiamento tanto necessario per Cuveglio» raccontano dalla lista.

Ispirati dalla celebre frase di John F. Kennedy, “Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese“, la lista «si impegna a incarnare questo spirito di servizio e impegno civico, consapevoli che il vero cambiamento inizia da noi stessi e che siamo pronti a mettere tutto il nostro impegno per costruire un futuro migliore per Cuveglio. Ci mettiamo in gioco per dare concretezza all’idea di partecipazione e condivisione nella gestione della “cosa pubblica”, proponendo una vera alternativa per il nostro paese» continuano dalla lista.

Le persone impegnate sono espressione di diversa sensibilità generazionale e portano di conseguenza l’esperienza e l’impegno maturato in attività pregresse «che andranno a fondersi con l’entusiasmo, la forza delle idee e la voglia di fare delle importanti forze giovanili presenti».

Il gruppo non legato a schemi prefissati, ma civico nella sua essenza ed impostazione, presenta un programma amministrativo teso a migliorare la vivibilità del paese e si è avvalso nella sua formulazione, di determinanti contributi che sono emersi dalla comunità, congiuntamente alla volontà di partecipazione attiva. Condensati i contributi della comunità il gruppo ha agito nella direzione di soddisfare le esigenze della popolazione, oltre che ambientali, storiche, culturali ed economiche del territorio.

«Le decisioni della nostra agenda amministrativa – concludono – saranno il più responsabili, trasparenti, democratiche e condivise. Ci poniamo l’obiettivo di coinvolgere attivamente tutti i cittadini nel processo decisionale locale. Vogliamo creare un dialogo aperto e costruttivo, dove ogni voce conta e ogni idea è preziosa. Insieme al nostro candidato sindaco Piccolo Giorgio, siamo lieti di presentare i seguenti candidati al Consiglio comunale pronti a mettere le proprie energie al servizio della nostra comunità».

I 12 candidati sindaci della lista “Per Cuveglio”:

Arturi Giuseppe

Bardelli Irene

Cardillo Giuseppe

Daverio Monica

Jemoli Matteo

Mattana Raffaella

Molinari Maurizio

Pedron Giovanni

Premoselli Silvano

Rossi Matteo

Saudella Valentina

Vincenzi Riccardo