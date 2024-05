Operaio cade nel sottotetto, elisoccorso a Gerenzano

Elisoccorso, ambulanze e automedica a Gerenzano per un incidente sul lavoro.

Un operaio di 66 anni è caduto nel sottotetto, rimanendo ferito. Per recuperarlo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto insieme al personale di Ats Insubria.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di venerdì 17 maggio in via Roma, all’interno di un’abitazione in cui è in corso il rifacimento del tetto.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.