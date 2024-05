Frontalieri, se ne parla in un incontro organizzato dalla lista “Viviamo Induno Olona”

La lista Viviamo Induno Olona che candida come sindaco Cecilia Zaini, organizza per venerdì 31 maggio un incontro sul lavoro frontaliero, con la partecipazione di Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale frontalieri della Cgil. L’appuntamento è per le ore 21 in Sala Crosti, in via Piffaretti 2.

«L’incontro sul lavoro frontaliero condividerà i concetti espressi nel nostro programma, l’unico ad aver messo il tema in agenda – spiega Cecilia Zaini – Il tema è importante, dal momento che sono quasi 800 i lavoratori residenti ad Induno che svolgono la loro attività professionale in Svizzera».

«Come scriviamo nel nostro programma, senza entrare nel merito delle problematiche derivanti dalla concorrenza della vicina Svizzera nelle dinamiche salariali e per l’impatto sul mercato del lavoro (ad esempio, per il trasferimento all’estero di professionalità), dinamiche non azionabili dall’ente locale, è importante interrogarci sull’attrattività del territorio indunese per i lavoratori frontalieri – aggiunge la candidata di Viviamo Induno Olona – Pensiamo allora, prendendo esempio dall’accordo di collaborazione firmato dal Comune di Varese con i sindacati Cgil, Cisl e Uil sul lavoro frontaliero, a momenti di confronto su come impegnare meglio le risorse che arrivano dai ristorni, sul tema della mobilità, sui servizi offerti ai cittadini con attenzione al lavoro frontaliero».

L’incontro è aperto ovviamente a tutti i cittadini interessati a queste tematiche e ai loro riflessi sul territorio.