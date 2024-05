Gianfranco Bubba eletto nuovo segretario della Uilcom

Il consiglio provinciale della Uilcom di Varese ha eletto all’unanimità Gianfranco Bubba, rsu della Goglio spa di Daverio con una lunga esperienza sindacale, nuovo segretario generale. Bubba subentra a Luca Fratantonio che per circa un decennio ha guidato la categoria e che in aprile è stato chiamato a ricoprire l’incarico piu’ prestigioso al vertice della categoria Uilcom Lombardia.

Presente ai lavori Antonio Massafra e Aida Stefania Mantellini, come coordinamento territoriale Varese della Uil Lombardia che unanimemente al consiglio generale, hanno ringraziato Fratantonio per l’ottimo lavoro svolto in questi anni ed augurato a Bubba di proseguire il percorso già avviato di sviluppo e crescita dell’organizzazione di fronte alle nuove sfide che il mondo del lavoro deve affrontare .