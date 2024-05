Gli appuntamenti elettorali di Gavirate In Comune e un progetto di inclusione da promuovere al mercato

È entrata nel vivo la campagna elettorale a Gavirate. Il candidato sindaco Massimo Parola di “Gavirate In Comune” ricorda gli appuntamenti fissati per presentare squadra e programma.

Si parte venerdì 17 maggio alle 20.45 in Sala Consiliare, mentre la settimana successiva, il 24 maggio alle 20.45, la squadra al completo si sposta al Bocciodromo di Voltorre. Il 31 maggio infine Parola e la sua lista aspettano la cittadinanza a Oltrona, presso il locale Al Monu, alle 19.30: «Presentare il programma per noi significa poter condividere con i cittadini la nostra visione di Gavirate, che non è solo bella, ma è soprattutto possibile, concreta, realizzabile. Saranno momenti vivaci e interessanti come il primo incontro: chi è venuto sa cosa intendo e può aspettarsi una performance all’altezza, nel nostro stile, fatto di precisione e rigore ma anche di simpatia e di familiarità».

Un incontro particolare sarà dedicato ai giovani dai 18 ai 23 anni, per i quali è stato organizzato un aperitivo presso il Galpa Beach alle 18.00 del 1 giugno: «Come abbiamo detto fin dall’inizio della nostra campagna, il grande cambio di passo nella nostra amministrazione sarà l’approccio al settore scolastico e alle politiche giovanili. Il desiderio di incontrare chi per la prima volta voterà alle amministrative si colloca proprio in questo progetto di inclusione dei giovani nella vita della nostra città».

La lista Parola ha deciso di usare in un modo innovativo e centrato sulla cittadinanza anche la propria presenza al mercato: «Dal 17 maggio e fino alla fine della campagna elettorale ci troverete al mercato tutti i venerdì mattina, con uno scopo preciso. Abbiamo organizzato la raccolta fondi “Una bici in comune”, con cui vogliamo acquistare una bicicletta particolare che sarà a disposizione di tutti e consentirà alle persone diversamente abili e agli anziani di godersi la nostra pista ciclabile. Per ogni euro che verrà donato, noi della lista ne metteremo un altro. Vi aspettiamo al nostro gazebo per raccontarvi di questo bellissimo progetto».

La campagna elettorale della lista Gavirate in Comune si concluderà venerdì 7 giugno in Sala Consiliare: «Sarà un momento di festa a cui siete tutti invitati, naturalmente: nel frattempo spero che vi avremo convinto a votare per noi» conclude Massimo Parola.