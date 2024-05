Grandine e diluvio su Bisuschio: strade come fiumi e case allagate

Pomeriggio di grandi disagi a Bisuschio, dove il violento temporale che ha colpito con particolare intensità la Valceresio ha causato l’allagamento di via della Repubblica – il tratto della statale 344 che attraversa tutta la valle – e di altre strade del paese. Moltissime le chiamate ai Vigili del fuoco per case, cantine e garage allagati.

«Prima una intensa grandinata, poi è venuta giù tantissima acqua che non è riuscita a defluire e si è convogliata in tre o quattro punti del paese – spiega il sindaco Giovanni Resteghini che dal Comune ha coordinato l’intervento della Protezione civile: «Ieri erano pronti tutti i volontari, perché c’era un’allerta arancione, mentre oggi con allerta gialla non erano sul posto, ma si sono attrezzati e sono intervenuti rapidamente».

Oltre alla grandine che ha saturato i tombini e all’acqua – che attorno alle 18 ha iniziato a defluire – c’è il problema della grande quantità di rami, sassi e fango che sono arrivati sulla sede stradale scendendo dai fianchi della montagna: «Abbiamo già programmato una pulizia straordinaria delle strade per domani mattina – aggiunge Resteghini – mentre Protezione civile e Vigili del fuoco stanno intervenendo per chi ha avuto allagamenti, in particolare nelle abitazioni al piano terra o con seminterrato».

Problemi analoghi, ma meno intensi, anche a Induno Olona, in via Gian Pietro Porro, anche in questo caso un tratto della SS344.