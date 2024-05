I judoka di Varano Borghi sul podio del campionato regionale

Doppio successo per il Judo Bu-Sen di Varano Borghi. Ai campionati regionali della Lombardia disputati domenica 12 maggio, la società si è classificata in seconda e terza posizione rispettivamente nelle categorie non agonisti e agonisti.

Il Judo Bu-Sen è stato l’unica società ad aggiudicarsi il podio in entrambe le categorie.

«Un grande orgoglio – commenta la presidente del Judo Bu-Sen Federica Volpi – e un’immensa soddisfazione per noi, per i nostri atleti e le loro famiglie. Ora si punta al nazionale».