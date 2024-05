Il calcio femminile sboccia ad Origgio, l’Airoldi Calcio forma le future campionesse

Ad Origgio si gioca il calcio femminile. È all’Airoldi Calcio, parte della Polisportiva Airoldi, che tutte le settimane si trovano un’ottantina di giovani atlete pronte ad imparare segreti e tecniche di questa disciplina sportiva.

Galleria fotografica Airoldi Calcio 4 di 5

Nato nel 2019, il settore femminile dell’Airoldi Calcio ha quattro categorie: under 17, under 15, under 12 e under 10.

«Ci alleniamo in un contesto oratoriale, ma abbiamo regole di livello professionale – spiega Carlo Ambrogio, responsabile del settore femminile -. Siamo una vera e propria società dove ognuno ha i propri ruoli e i propri compiti. Gli allenamenti si svolgono durante tutti i giorni della settimana, a seconda della categoria. Le partite poi si giocano il sabato in casa, mentre la prima squadra gioca al campo più grande di Origgio».

Il frutto del lavoro che la società porta avanti dal 2019 ha permesso a tre ragazze nel corso della stagione 2023-2024 di essere selezionate dalla rappresentativa regionale: «Questa selezione prende il meglio di tutte le atlete delle categorie under 15 e 17 per poi organizzare i campionati tra le varie province – spiega Ambrogio -. Tre ragazze della nostra società sono andate nella selezione di Varese e questo ci ha reso molto felici».

«Da noi c’è un ambiente familiare, qui le ragazze non sono un numero, le conosciamo e ci prendiamo cura di loro – aggiunge il responsabile Ambrogio -. I nostri tecnici, prima di essere dei mister, sono degli educatori, si interessano della vita delle ragazze. Poi noi cerchiamo di far giocare tutte, non solo le più brave, c’è spazio per tutti e facciamo giocare tutti».

Altro fiore all’occhiello della società è l’accordo con il Parma Calcio e con la Parma Accademy: «Una volta al mese i tecnici del Parma vengono qui da noi ad Origgio per allenamenti tecnici rivolti a tutte le categorie maschili e femminili, in più si organizzano trasferte a Parma sia per le nostre ragazze, per allenamenti personalizzati, sia per i nostri tecnici, che hanno la possibilità di formarsi e aggiornarsi» spiega Ambrogio.

«Abbiamo un’ottantina di tesserate, ma con gli open day di giugno puntiamo ad arrivare per la prossima stagione 100 tesserate – conclude Ambrogio -. Da noi c’è spazio per tutte».