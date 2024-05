Il programma di Vivere Gavirate al vaglio della giunta Alberio: “Molti dei problemi citati sono già risolti”

Schermaglie elettorali a Gavirate dove la campagna in vista del rinnovo dell’amministrazione entra nel vivo. E a lanciare i primi sassi sono agli attuali sindaco Silvana Alberio e l’assessore Fabio Bramaschi che difendono risultati e attività eseguite messe in discussione dal programma elettorale del candidato di Vivere Gavirate Gianni Lucchina:

«Poiché alla prima sommaria lettura avevamo pensato di aver inteso male, ci siamo presi un po’ di tempo per rileggere attentamente il programma del Candidato Sindaco Lucchina.

E ahimè abbiamo compreso, e per amor di verità rendiamo edotta la cittadinanza, che parti del programma proposto contengono interventi e soluzioni già avviate o messe in opera da tempo dall’attuale Amministrazione.

Ecco in sintesi alcuni eclatanti e inconfutabili provvedimenti attualmente già in essere o in corso d’opera che.nel programma Lucchina vengono promessi come nuove proposte per la prossima stagione amministrativa:

– “messa a norma del glorioso Cinema Garden”

Certi della sua Gloria lo informiamo che i lavori sono già in corso da qualche mese!

– “valorizzazione del lago avviando politiche di sostegno e crescita economica”

Ma quale novità? È da anni che il Comune di Gavirate è soggetto partecipante all’AQST Lago di Varese, l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale che oltre alla tutela e salvaguardia delle acque prevede soluzioni alle problematiche ambientali e allo sviluppo di obiettivi socio economici. L’Accordo rinnovato per tre anni nel maggio 2023 è stato sottoscritto da Enti territoriali ed Associazioni.

– “sollecitare ALFA alla sistemazione e sdoppiamento fogne”

Tenuto conto che anche ALFA srl è soggetto partecipante all’AQST di cui sopra, l’attività è in parte realizzata, sono già stati programmati gli interventi di completamento.

– “scommettere sulla balneabilità del lago e individuare quali luoghi destinare alla balneazione”

Anche in questo caso l’attività è già in corso attraverso AQST e ATS.

– “interventi su un centro abbandonato a se stesso, dove da anni non si interviene;

Ma da quanto non passeggia/passeggiano per Via Garibaldi o Via Cavallotti?

– “pagamenti a mezzo Pago PA dei servizi scolastici”

Il servizio è in essere sin dal 2018 ed è peraltro anche divenuto obbligo di legge! Sono stati inoltre abbattuti i costi fissi con la riduzione delle rette a carico delle famiglie.

– “adesione a servizi richiesti, a gran voce, dai cittadini quali: raccolta porta a porta del verde e ingombranti”

Servizi già operanti dal 2016 !!

– “ampliare applicativo comunale ed inglobarlo nell’app nazione IO”

Già “inglobata” dal 2021 tant’è che la tari può essere pagata con tale applicazione.

– “riscossione coattiva con concessioni di servizio a società qualificate. Questo è fondamentale perché attraverso la riduzione degli evasori, potremo finanziare maggiori servizi e/o rimodulare le tariffe”

Affidato incarico sin dallo scorso anno a primaria Società di recupero la cui attività ha già prodotto più che interessanti recuperi di imposte non pagate.

– “definizione del piano di Protezione Civile aggiornato e e lo studio puntuale dei reticoli maggiori e minori”

Piano di protezione civile già presentato in Consiglio Comunale a dicembre 2023. Abbiamo inoltre aderito ad ASFO (delibera Consiglio Comunale dell’aprile 2023), associazione forestale della provincia di Varese che riunisce appunto i comuni di Varese, Luvinate e Gavirate ed il Parco Campo dei Fiori per coordinare l’intervento manutentivo e messa in sicurezza del patrimonio boschivo. Va precisato che il reticolo maggiore è di competenza Regionale mentre il reticolo minore, sì di competenza Comunale, è già stato ampiamente studiato ed aggiornato.

– “stabile da trasformare in Casa della Salute con ambulatori e offerte mediche”

Nel giugno 2022 è già stato sottoscritto accordo in tal senso con ATS Varese per utilizzare i locali dell’ex Pretura e dal 16 aprile sono iniziati i lavori per recupero e successivo trasferimento del materiale storico ivi depositato e consentire inizio ufficiale dei lavori.

– “preciso intervento per le tribune del campo delle scuole medie”

Le nuove tribune sono già ordinate ed in arrivo a breve.

– “pulizia pozzetti e caditoie”

Attività costantemente e regolarmente effettuata.

– Lavori a Cà de Monti

Già ampiamente completati.

Con ciò vogliamo solo rappresentare la realtà dei fatti nel rispetto del lavoro di Amministratori, Funzionari e dipendenti Comunali che si sono spesi per la progettazione e realizzazione e il mantenimento di quanto viene invece riproposto come novità nel programma elettorale.

Oltre all’officina del programma e delle idee suggeriremmo di aprirne una anche per la raccolta delle corrette informazioni e del loro utilizzo a proposito nella comunicazione.

Resta solo il dubbio: improvvisazione o malafede? Qualunque sia la risposta comunque una pessima figura!»