Il rettore dell’università cattolica di Milano Franco Anelli è morto suicida

È morto suicida nella sua abitazione milanese Franco Anelli, noto giurista e rettore dell’università Cattolica di Milano dal 2013. La notizia è stata data dal Corriere della Sera nella mattinata di venerdì 24 maggio, mentre il decesso risale alla serata di giovedì. La Procura ha diposto come di consueto in casi analoghi accertamenti medi o legali sul fatto, anche se pare esclusa una responsabilità di terzi sull’accaduto.

Franco Anelli si diploma al Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di Piacenza nel 1982 e si laurea poi in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguendo successivamente il dottorato di ricerca in diritto commerciale. Nel 1991 supera l’esame di Stato per l’accesso all’avvocatura, diventando cassazionista nel 1998.

Professore ordinario di diritto civile presso la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore fino all’a.a. 2011/2012, insegna istituzioni di diritto privato presso la sede di Milano, dove ricopre la carica di rettore.

Il 13 maggio 2022 Papa Francesco lo nomina consultore della Congregazione per l’educazione cattolica. Il professore diventa così uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi consultori nominati dal Santo Padre. Cura inoltre l’edizione del Manuale di diritto privato di Andrea Torrente e Piero Schlesinger, edito da Giuffrè. Era a fine mandato alla guida dell’università milanese.

L’ateneo in una nota ha specificato che «la Comunità dell’università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale Anelli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari».