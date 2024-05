Il torrente Strona a rischio esondazione a Somma Lombardo, chiusa la statale

Il torrente Strona è sotto strettissima supervisione a Somma Lombardo, in località Canottieri, dove il Comune, Vigili del fuoco, protezione civile e Anas sono intervenuti dalla mattina di oggi, mercoledì 15 maggio, per il rischio di esondazione del corso d’acqua.

Sul posto anche l’assessore Edoardo Piantanida che spiega la situazione: “Siamo stati avvisati questa mattina di una situazione pericolosa al ponte sulla statale 336 in località Canottieri. Lo Strona, gonfiato dalle piogge di questa notte, ha trasportato detriti e rami che si erano incastrati nei pressi del ponte aumentando il rischio di esondazione”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed è stato affidato un incarico d’urgenza ad una ditta per la rimozione dei materiali in attesa dell’intervento di ANAS, competente in quel tratto.

“Il grosso dei detriti è stato rimosso – spiega Piantanida – ma il corso d’acqua resta un sorvegliato speciale perché non sappiamo quanta acqua arriverà a monte”. per precauzione sono stati chiusi il ristorante che si affaccia sulla zona e la statale 336.