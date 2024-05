Il Varese cambia: via mister Cotta e il direttore sportivo Raineri

Le parole spese da Antonio Rosati nel corso della conferenza stampa di venerdì 17 maggio (leggi qui) sapevano già di addio, ma il patron biancorosso si era ripromesso prima di avere con confronto a pranzo. E così, dopo qualche ora, sono arrivati i saluti anche in via ufficiale: il direttore sportivo Davide Raineri e l’allenatore Corrado Cotta non faranno parte del Varese per la stagione 2024-2025.

I due, arrivati nell’estate del 2023, quella del saliscendi tra la retrocessione in Eccellenza e il ripescaggio in Serie D. Squadra fatta e poi ricostruita una seconda volta, con un campionato concluso con un terzo posto finale, l’eliminazione alle semifinali playoff, ma senza mai riuscire seriamente a puntare alle prime due posizioni. A pesare alla fine, come ricordato dallo stesso Rosati, sono stati i passi falsi contro le squadre di bassa classifica.

La stagione successiva, così come richiesto dai tifosi, dovrà essere quella buona per tornare in Serie C, o almeno provarci davvero. Dalla scelta del direttore sportivo e allenatore si sveleranno così anche le ambizioni societarie.

IL COMUNICATO DEL CLUB CON LE PAROLE DI ROSATI

Città di Varese saluta e ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione il Direttore Sportivo Davide Raineri e Mister Corrado Cotta.

«Ho già avuto modo di elogiare e ringraziare il Direttore e il Mister per quanto fatto nel corso dell’annata. Con le difficoltà che tutti conosciamo Raineri è riuscito ad allestire una squadra molto competitiva, una squadra che Cotta ha avuto la capacità di plasmare e far diventare un vero gruppo. Sono contento di aver avuto l’opportunità di collaborare con due persone vere che hanno sempre lavorato in modo professionale, cosa rara nell’ambiente del calcio. Qualcosa però è mancato, il nostro obiettivo per la prossima stagione è quello di migliorare il risultato di quest’anno, mi assumo fin d’ora tutte le responsabilità di questa scelta e di quella futura con le figure che inseriremo nel nostro organico». Le parole di Antonio Rosati neo consigliere del CDA biancorosso.

A Raineri e Cotta l’augurio di un proseguimento di carriera ricco di successi sportivi.