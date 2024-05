In 400 di corsa con il Bradipozoppo

NOTIZIARIO UISP del 9 maggio 2024

L’INTERVENTO – Perché è importante lo sport per tutti

.

L’articolo 33 della Costituzione dice che sono maturi i tempi per il pieno riconoscimento dello sportpertutti. Parla il presidente di Uisp Nazionale Tiziano Pesce.

«Che i tempi siano maturi per il pieno riconoscimento dello sport per tutti ce lo ricorda anche quello straordinario nuovo comma dell’art. 33 della Costituzione con cui, dallo scorso settembre, “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Se quindi possiamo affermare che lo sport sia da intendersi attività necessaria alla realizzazione di diritti fondamentali, è conseguentemente ragionevole ritenere che si possa finalmente parlare di un vero e proprio diritto allo sport costituzionalmente tutelato. E che non sia quindi più rinviabile giungere all’interno del sistema sportivo, nel rapporto anche con il terzo settore, ad un universale e condiviso riconoscimento delle peculiarità di tutti gli ambiti di attività dei diversi organismi sportivi».

«È per questo che continuiamo ad appellarci a Parlamento e Governo affinché s’impegnino, con sempre maggiore slancio e convinzione, affinché una nuova cultura sportiva e motoria possa davvero contribuire a promuovere una società sempre più inclusiva e sostenibile, creando le condizioni normative e di risorse disponibili per sviluppare quella dimensione dello sport di base e sociale di matrice europea, presidio appunto di salute, partecipazione, oltre ogni barriera fisica, sociale ed economica. Questo in una fase storica

altamente complicata, tra post pandemia ed ulteriori crisi ed emergenze che si sono addizionate, senza tralasciare i dati relativi agli stili di vita. Secondo il Rapporto Bes 2023, infatti, il Rapporto sul Benessere equo e sostenibile in Italia presentato dall’Istat nei giorni scorsi, oltre il 34% è la quota di persone di 14 anni e più sedentarie, che non praticano quindi alcuna attività sportiva o fisica».

BASKET – Terminano gli ottavi di finale in First League. Proseguono i playout

Iniziamo a parlare dei playout, con Vedano Olona che taglia il traguardo della salvezza, superando Rovello Porro per 2-1 nella serie. La squadra di Dalle Ave, rimonta dopo il ko casalingo e festeggia la permanenza in First League, con una gara tre spettacolare e convincente. Vince la serie anche Senna Comasco, che ottiene il biglietto per la First League anche nella stagione 2024-2025. Bizzozero lotta ma perde 2-1, con il match chiave vinto dai lariani con il punteggio di 64-55. Ora ci saranno gli ultimi 2 accoppiamenti (al meglio delle tre gare) fra Alebbio-Venegono e Rovello-Bizzozero, con le due vincenti che resteranno in First e le due perdenti che scenderanno in Second League.

Per quanto riguarda gli ottavi playoff, si qualificano ai quarti di finale il Basketball Albizzate di coach Rotoni, che batte 2-0 i comaschi dell’Fdg Appiano, stesso finale fra Irish Venegono e Montello Just Drink It, coi venegonesi fra le top eight. Pronostico rispettato fra Besozzo e Luisago, gli Horses superano i lariani che chiudono qui la loro positiva stagione, ma i comaschi, riescono a vincere gara due, ponendo fine alla lunghissima imbattibilità degli Horses, che passano ai quarti per 2-1.

SPORT E MALTEMPO – La pioggia salva il Bradipo



Nonostante il cielo promettesse pioggia, è stato un successo il trofeo Bradipozoppo che si è svolto il primo maggio a Bolladello di Cairate. La partecipazione è stata comunque elevata: 400 atleti si sono sfidati su due percorsi di 12 e 5 chilometri, ben un centinaio sul circuito dei principianti. Poi grande festa all’oratorio dove si sono svolte le premiazioni ed è stato allestito il ristoro. Bradipo umido, bradipo fortunato! Il prossimo appuntamento sarà l’ultima domenica di ottobre, con il Trail del Principato di San Calimero.