La Carnaghese ha presentato il programma gare del 2024

L’elegante Villa Bregana a Carnago ha tenuto a battesimo la presentazione del programma organizzativo della Società Ciclistica Carnaghese. Il

gruppo organizzatore presieduto da Adriano Zanzi ha illustrato nel dettaglio i due eventi di caratura nazionale previsti nel 2024.

Aprirà la stagione organizzativa l’edizione numero 27 del Gran Premio dell’Arno – Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno, gara per la categoria Juniores prevista a Solbiate Arno domenica 7 luglio sulla distanza di 124 chilometri pari a dieci giri del Circuito dell’Arno.

Secondo appuntamento organizzativo a Carnago sabato 31 agosto con il 52° Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese – Trofeo Pino Introzzi riservato alle categorie Elite e Under 23 con gli atleti impegnati sul Circuito del Seprio. Alla serata carnaghese hanno aderito tutti i sostenitori dei due eventi oltre a numerose autorità come il consigliere della Regione Lombardia Emanuele Monti, il delegato del Coni della provincia di Varese Walter Sinapi, il presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federciclo Stefano Pedrinazzi, il presidente bosino della Federciclismo Massimo Rossetti, le amministrazioni comunali di Carnago e Solbiate Arno con il sindaco Barbara Carabelli e l’assessore allo sport Paolo Cattini e la Provincia di Varese.

Non resta che attendere il 7 luglio per il primo evento a Solbiate Arno che vedrà protagoniste 34 formazioni per un totale di 200 atleti.