Carnago si illumina di Natale: mercatini, musica e spettacoli di luci

Il 7 e 8 dicembre, Carnago celebra la magia del Natale con mercatini, musica e uno spettacolare Laser Show in occasione dei 10 anni dell’evento

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, Carnago si trasforma in un magico villaggio natalizio dove tradizione e innovazione si incontrano per regalare emozioni a grandi e piccini.

L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco, celebra quest’anno un traguardo speciale: i dieci anni dell’evento natalizio, reso unico dall’accensione del grande albero accompagnata da uno scintillante Christmas Laser Show.

IL PROGRAMMA

I festeggiamenti iniziano sabato 7 dicembre. A partire dalle 14.00, i più piccoli potranno divertirsi sullo Snow Tubby, uno scivolo di neve che promette adrenalina e risate. La giornata prosegue con l’aperitivo musicale delle 18.00 insieme agli All of Beats, prima di gustare le delizie del banco gastronomico. A chiudere la serata, il concerto live del gruppo musicale La Dolce Vita, in programma alle 21.00.

La domenica 8 dicembre si apre con un momento spirituale: alle 11.00 la Santa Messa dell’Immacolata Concezione nella Chiesa Prepositurale di San Martino. Contemporaneamente, piazza San Giovanni Bosco e le vie limitrofe si animeranno con i mercatini natalizi dove oltre 70 espositori offriranno creazioni artigianali, decorazioni e tante idee regalo.

Dopo il pranzo delle 12.00, il pomeriggio è dedicato ai bambini, protagonisti della rappresentazione Il Mirabile Segno del Presepe. A seguire, dalle 17.30, tutti gli occhi saranno puntati sul grande albero di Natale: l’arrivo di Babbo Natale darà il via all’accensione, accompagnata dal magico Christmas Laser Show, uno spettacolo di luci e laser emozionante, perfetto per celebrare i dieci anni di questa tradizione.

Due giornate ricche di emozioni, con musica, arte e divertimento per tutta la famiglia: Carnago è pronta a regalare un Natale indimenticabile.

CONTATTI

Proloco di Carnago

M: 335 7207404 (Stefano)

@: proloco.carnago@tiscali.it

