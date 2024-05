La tempesta e il naufragio del Lago Maggiore: un anno fa la tragedia di Lisanza

Era il 28 maggio 2023, una domenica sera, quando una violenta tempesta sul Lago Maggiore, un downburst, rovesciò nelle acque di Lisanza, frazione di Sesto Calende, l’imbarcazione Gooduria provocando la morte di quattro persone: Anna Bozhkova, moglie dello skipper Claudio Carminati, i due funzionari dell’intelligence italiana Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi e l’ex agente del Mossad israeliano Shimoni Erez.

La vicenda della Goodura, barca di 16 metri battente varata nel 1982, ha mosso l’attenzione della stampa internazionale incuriosita sulla presenza sulla barca di 21 passeggeri, tutti componenti dei servizi d’intelligence militare italiana e del Mossad israeliano fatta eccezione per lo skipper, per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio con l’ipotesi di omicidio colposo, e sua moglie.

Le indagini da parte della Procura di Busto Arsizio si sono chiuse lo scorso aprile, a circa undici mesi da una delle più grandi tragedie del Lago Maggiore, insieme all’incidente della funivia del Mottarone del 2022. Due episodi, avvenuti sulle sponde opposte del Verbano, che condividono i tragici anniversari a pochi giorni di distanza, rispettivamente il 23 e il 28 maggio.

Per commemorare il naufragio, questa sera – martedì 28 maggio – alle 19, alla spiaggia di Lisanza si terrà una breve cerimonia ufficiale in ricordo delle vittime. Come spiegato dal sindaco Giovanni Buzzi: «Una preghiera di suffragio sarà il momento principale di commemorazione. In caso di maltempo o inagibiltà della spiaggia la cerimonia si svolgerà nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo».