La tragedia del Mottarone: il 23 maggio 2021 l’incidente della funivia

Il 23 maggio 2021 è una delle date più dolorose nella storia del Lago Maggiore, è il giorno dell’incidente della funivia del Mottarone in cui persero la vita quattordici persone.

Quella che doveva essere una soleggiata domenica di primavera, una delle prime dopo diverse settimane segnate dai lockdown e dalle restrizioni della pandemia, si trasformò in una tragedia che sconvolse l’Italia intera. Poco dopo mezzogiorno, una cabina della funivia che collega Stresa al Mottarone precipitò a pochi metri dalla vetta, in uno punti dei più alti, schiantandosi violentemente al suolo.

A bordo erano presenti quindici persone, ma a salvarsi fu soltanto Eitan, che all’epoca dei fatti aveva appena cinque anni, la stessa età di Mattia Zorloni, di Vedano Olona, morto invece nell’impatto insieme alla padre Vittorio e alla madre Elisabetta.

I nomi delle vittime del Mottarone

Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

Peleg Tal (coniugata Biran), nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950

Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939

Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza)

Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese)

Persanini Elisabetta , nata nel 1983

Zorloni Mattia, 5 anni, figlio di Vittorio Zorloni e Elisabetta Persanini

Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza).