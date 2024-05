Zona gialla e zona rossa, Stresa “blindata” per il G7 dell’economia

In occasione della riunione del G7 dell’economia, in programma dal 23 al 25 maggio 2024 sul Lago Maggiore, la Questura di Verbania ha disposto l’istituzione di una zona rossa, ad accesso esclusivo, e di una zona gialla ad accesso controllato.

Sono previsti anche alcuni disagi che interesseranno alcune vie della cittadina di Stresa, che ospita l’evento, oltre alle principali attrazioni turistiche del territorio. Come l’Isola Pescatori, chiusa dal pomeriggio di domenica e l’Isola Bella, che sarà chiusa al pubblico venerdì.

Per quanto riguarda Stresa, i residenti e i domiciliati, ricadenti nella zona gialla dovranno munirsi di Pass.

Le vie coinvolte dal provvedimento, ubicate in ZONA GIALLA, saranno le seguenti:

• Via De Martini dal civico n.1 al civico n.17 e dal civico n.2 al civico n.14

• Via Massimo D’Azeglio

• Via Cigala Fulgosi

• Via Carducci dal civico n.36 al civico n.52

• Via Duchessa Di Genova dal civico n.1 al civico n.47A e dal civico n.2 al civico n.24

• Via Omarini

• Via Del Crocifisso

• Via Boggiani

• Via Principe Di Piemonte

• Via Monte Grappa

• Via Leopardi

• Via Fratelli Bandiera

• Via Novara

• Via Ugo Foscolo

• Via Torino

• Via Gilberto Borromeo

• Via Sempione Nord dal civico n.1 al civico n.41

• Via Prini

Il programma prevede la prosecuzione dei lavori sulle priorità già al centro delle precedenti riunioni: le principali questioni che verranno affrontate nei due giorni del forum riguardano il supporto all’Ucraina e gli asset finanziari russi, l’intelligenza artificiale (IA), l’economia globale, le banche multilaterali di sviluppo, le iniziative su salute e finanza e la tassazione internazionale.

Alle riunioni del circuito G7 Finance partecipano i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche Centrali dei Paesi G7, il commissario europeo per gli affari economici e monetari e il presidente dell’Eurogruppo, assieme ai vertici delle principali organizzazioni internazionali e ad altri ministri in rappresentanza di Paesi invitati a causa della loro rilevanza rispetto ai temi in agenda.