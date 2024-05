“L’acqua siamo noi”, le medie di Germignaga sempre più attente alla tutela dell’acqua

Nei giorni scorsi, presso la scuola secondaria di Germignaga è stata posizionata un colonnina per l’erogazione di acqua refrigerata, dono di Cast ONG.

La scelta di questa donazione si inserisce in un più ampio percorso didattico che mira a promuovere l’attuazione di buone pratiche sostenibili legate all’acqua nell’ambito del progetto “Acqua siamo noi” sostenuto da Fondazione Cariplo in collaborazione con Alfa srl.

Il percorso, sviluppato nelle classi prime ha visto i ragazzi impegnati in un laboratorio da cui sono emerse proposte di azioni tra cui la nomina dei “Guardiani dell’acqua” con il compito di monitorare l’uso dell’acqua nei bagni e a segnalare eventuali perdite e il posizionamento di cartelli di sensibilizzazione contro lo spreco. I ragazzi hanno anche monitorato i consumi idrici con l’aiuto di un dipendente comunale molto disponibile che li ha aiutati ad individuare il contatore e ad effettuare letture settimanali dei consumi.

Nel corso dell’anno il percorso sull’acqua si è arricchito di altre iniziative come la Caccia al tesoro organizzata da Comunità Montana Valli del Verbano e la sfida tra sommeliers in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, il 22 marzo. Alunni, professori e personale ATA hanno provato a identificare l’acqua del rubinetto tra quelle contenute in tre brocche: soltanto 36 persone su 100 sono riuscite ad individuare la brocca corretta.

Queste riflessioni, unite a quelle sulla produzione di rifiuti, pilastro storico del percorso di certificazione come Green School, hanno portato alla scelta di promuovere in modo importante l’uso di acqua di fonte anche mediante l’erogatore che fornisce anche acqua refrigerata dal gusto ancora più gradevole.

Il percorso si concluderà il 31 di maggio presso le Officine dell’acqua di Laveno con la messa in scena di una “Cena con delitto” a tema acqua a cura di una delle classi prime che ha potuto sperimentare una laboratorio con un game designer a cura di Alfa.

La scuola secondaria di Germignaga ringrazia Cast, Alfa e l’amministrazione comunale per la collaborazione nella realizzazione di un percorso che ha portato i ragazzi a maturare competenze utili al loro futuro di cittadini.