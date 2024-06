Il taglio del nastro dà il via a Germignaga al primo salone del libro moldavo

Oggi, venerdì 14 giugno, è stato inaugurato a Germignaga “La Fiera dell’Est”, il primo salone del libro moldavo in Italia. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Italia-Moldova, si svolgerà dal 14 al 16 giugno presso l’Ex-Colonia Elioterapica in Via Bodmer, sul lungolago di Germignaga. Al taglio del nastro erano presenti, oltre agli organizzatori, l’onorevole Andrea Pellicini, il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e Maurizio Molinari, della commissione Europea a Milano, iol vicesindaco di Germignaga Emanuele Borin e i sindaci di Brenta e Sangiano Gianpietro Ballardin e Matteo Marchesi.

Un Evento Unico nel Suo Genere

“Questo evento è unico nel suo genere, mai organizzato prima in Italia,” spiega Gian Luca del Marco, Presidente dell’associazione Italia-Moldova OdV. “Abbiamo voluto chiamare la manifestazione ‘Alla Fiera dell’Est’ richiamando una nota canzone di Angelo Branduardi e sperando in una sua espansione futura. L’evento intende promuovere la conoscenza della Repubblica Moldova, un paese su cui stiamo lavorando da oltre vent’anni, raccontandolo attraverso la cultura e la letteratura.”

La Comunità Moldava in Italia

La comunità moldava in Italia è in crescita, con circa 200.000 presenze concentrate soprattutto in Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio. “È una comunità laboriosa e ben integrata, con molti punti in comune con gli italiani, come le radici linguistiche latine,” continua Del Marco. “Questa affinità ha favorito la diffusione della lingua italiana in Moldova e ha spinto molti autori moldavi a tradurre le loro opere in italiano.”

Un’Aventura di Conoscenza e Dialogo

“La Fiera dell’Est” non è solo un’esposizione di libri, ma un’avventura di conoscenza e dialogo, come sottolinea Olga Irimiciuc, direttrice artistica del salone del Libro e docente di lingua e letteratura rumena alla scuola Europea di Varese e all’Università dell’Insubria di Como. “Abbiamo diviso la produzione letteraria in due parti: italiani che parlano della Moldova e moldavi che scrivono anche in italiano, puntando su libri di particolare pregio e autori significativi.”

Tra gli autori presenti, spicca il candidato al Nobel per la letteratura Nicolae Nabijia e il giornalista del Corriere della Sera Salvatore Giuffrida, che presenterà il suo libro sulla Moldova.

Eventi Collaterali e Mostre

Oltre alle presentazioni librarie, la fiera offre una serie di eventi collaterali. Ci sarà una mostra di pittura con quadri paesaggistici raffiguranti le bellezze naturali e urbanistiche di Chisinau, capitale moldava, e una mostra di tappeti tradizionali moldavi, patrimonio UNESCO. Inoltre, una sfilata di camicie tradizionali moldave e momenti musicali con una talentuosa violinista moldava arricchiranno l’evento.

Un’apericena con specialità gastronomiche moldave e degustazione di vini moldavi offrirà ai visitatori un assaggio delle eccellenze enogastronomiche del paese.

Tavola Rotonda sulle Comuni Radici Europee

La manifestazione ospiterà anche una tavola rotonda sul tema “La cultura e l’identità nel processo d’integrazione europea della Repubblica Moldova”, con la partecipazione del Ministro della Cultura della Repubblica Moldova, del Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo di Milano e dell’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia.

Patrocini e Collaborazioni

L’evento gode del patrocinio di importanti enti italiani e moldavi: Parlamento Europeo, Ministero della Cultura della Repubblica Moldova, Ministero Italiano degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Comunità Montana Valli del Verbano, Comune di Luino e Comune di Germignaga.

Diverse associazioni locali collaborano all’organizzazione, tra cui GIM (Gruppo Impegno Missionario) di Germignaga, la scuola di danza Alessandra De Grandi ASD di Luino, la Compagnia Teatrale “Quarta parete” di Biandronno, la Compagnia Teatrale “I Piott” di Angera, il Sistema Bibliotecario dei Laghi e Condividendo Poesia di Desio (MB).

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, visitare il sito www.allafieradellest.org o contattare la segreteria tramite email a segreteria@allafieradellest.org o telefono al numero 3450919825.