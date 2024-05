Le Ali della Polizia: a Malpensa un viaggio fotografico per celebrare il Reparto Volo

Sedici suggestive immagini scattate a bordo degli elicotteri della Polizia di Stato dal rinomato fotoreporter Massimo Sestini possono essere ammirate dai viaggiatori di Malpensa di passaggio alla “Food Court” del Terminal 1 fino alla fine del mese di maggio. La mostra fotografica intitolata “Le ali della Polizia” è stata inaugurata lunedì 20 maggio. Gli scatti presenti sono tratti dal libro pubblicato in occasione dei cinquanta anni di volo della Polizia di Stato.

La mostra

“Le ali della Polizia” è una mostra itinerante che tocca gli undici aeroporti italiani più importanti, dove sono presenti gli undici Reparti Volo della Polizia. Dopo il passaggio da Roma Fiumicino e da Malpensa, si concluderà tra qualche mese allo scalo di Napoli Capodichino.

Attualmente, la mostra è appunto ospitata a Malpensa: all’inaugurazione erano presenti il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il dirigente della Seconda zona della Polaria Fabio Rizzo e il comandante del Secondo Reparto Volo di Milano Malpensa Luca Nardiello.

Il Servizio Aereo della Polizia di Stato

Il servizio aereo della Polizia di Stato di Malpensa, attivo dal 1972, ha la sua base operativa a Case Nuove, frazione di Somma Lombardo, a ridosso delle piste dell’aeroporto. Questo reparto, grazie alla professionalità e alla dedizione del personale, svolge un ruolo cruciale nelle operazioni di sicurezza, soccorso e controllo del territorio. Le immagini di Massimo Sestini catturano la bellezza e la complessità di queste operazioni, offrendo al pubblico uno sguardo unico sul lavoro quotidiano della Polizia di Stato dal cielo.

La mostra non è solo un tributo ai cinquanta anni di attività del servizio aereo della Polizia di Stato, ma anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di questo reparto nelle operazioni di sicurezza nazionale. Attraverso gli scatti di Sestini, i visitatori possono apprezzare l’impegno e il coraggio degli uomini e delle donne che operano in queste missioni, spesso in condizioni difficili e pericolose.