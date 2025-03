Maxi-sequestro a Malpensa di Finanza e Dogane: bloccati oltre 17.000 prodotti contraffatti

Grandi marche, piccoli prezzi: tutto falso, comprato on line e arrivato in Italia su camion. Ma i finanzieri del comando provinciale di Varese, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, hanno eseguito un’importante operazione di contrasto alla contraffazione transnazionale. L’attività investigativa ha portato al sequestro di 17.615 prodotti contraffatti, tra cui capi d’abbigliamento, accessori di marchi di alta moda, dispositivi elettronici e caricabatteria per telefoni cellulari, intercettati presso Malpensa Cargo.

L’indagine ha riguardato spedizioni postali provenienti dalla Cina, inizialmente stoccate in magazzini logistici in Germania e successivamente introdotte in Italia come “merce comunitaria” tramite trasporto su gomma. Tuttavia, le ispezioni doganali hanno dimostrato la reale origine extra-UE dei prodotti, evidenziando passaggi precedenti dalla regione amministrativa speciale di Hong Kong e altre località cinesi.

Il sequestro della merce ha evitato la commercializzazione di prodotti falsificati, tutelando sia i consumatori che le aziende legittime. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha avviato un’indagine per “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

Le indagini hanno inoltre permesso di individuare un sito di e-commerce cinese tramite cui venivano effettuati gli acquisti e i relativi pagamenti elettronici. Le spedizioni, accomunate dall’origine cinese, dalla provenienza tedesca e dal trasporto su strada, confermano l’utilizzo di una piattaforma digitale internazionale per la vendita di merce contraffatta. Grazie all’operazione “Panda By-Pass”, le Fiamme Gialle e i funzionari ADM sono riusciti a bloccare il traffico illecito e a ridurre il rischio di ulteriori acquisti fraudolenti da parte dei consumatori.