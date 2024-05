“Le amiche” attese a Varese il giorno dopo la finale di Pechino Express

I tanti appassionati spettatori di Pechino Express, in queste settimane in onda su Sky, stanno contando le ore, in attesa della finalissima prevista su Sky Uno nella serata di giovedì 9.

Ma gli spettatori varesini possono godere di un brivido in più: una coppia delle tre finaliste sarà infatti a Varese poche ore dopo la messa in onda della finale, e quindi poco dopo la proclamazione dei vincitori.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, “Le Amiche”, finaliste e grandi protagoniste a sorpresa dell’edizione 2024 saranno infatti venerdì 10 maggio alle 18 per incontrare i fan e raccontare la loro esperienza nello show nel negozio Sky di Varese in Piazza Monte Grappa 4.

Maddalena e Barbara saranno tra i protagonisti questa sera della finalissima insieme alla coppia de I Pasticcieri formata da Damiano e Massimiliano Carrara e alla coppia Italia Argentina formata da Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. L’ultimo appuntamento di Pechino Express è giovedì 9 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, quindi il loro meet & greet di Varese avverrà poche ore dopo la proclamazione della coppia vincitrice di questa edizione, e mai come quest’anno si arriva alla finale dello show con grande incertezza su chi potrebbe alzare la coppa al traguardo decisivo.

Amiche da anni, durante Pechino Express Maddalena e Barbara hanno ulteriormente consolidato il loro rapporto, diventando puntata dopo puntata sempre tra le beniamine degli spettatori.

L’incontro con Maddalena e Barbara fa parte di un ciclo di appuntamenti che ha portato altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.