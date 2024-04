Varese abbraccia Costantino della Gherardesca, l’iconico presentatore di Pechino Express

Erano tanti, preparatissimi e fan della prima ora i varesini che hanno accolto Costantino della Gherardesca al negozio Sky di Varese, in piazza Monte Grappa, in uno degli ormai consueti incontri con le star delle produzioni del canale satellitare a cui il locale ci ha ormai abituato, dopo Edoardo Franco e gli Stunt Pilots.

Costantino, in camicia leopardata che faceva pendant con l’orologio, ha accolto con il suo consueto à plomb e cortesia – quello che si vede anche da conduttore di quello straordinario reality di viaggio che è Pechino Express, di cui è amatissima “colonna” – decine e decine di persone di ogni età che citavano a memoria i principali aneddoti delle varie edizioni del programma.

Intervistato dalla giornalista Sky Federica Pirchio, Costantino Della Gherardesca ha rivelato aneddoti dietro le quinte ed elegantemente dribblato segreti, avuto parole buone per i concorrenti e pessime per i pipistrelli, e poi ha firmato autografi personalizzati per ognuno dei tantissimi che si sono messi in coda per salutarlo.

E quello dei varesini è stato un vero abbraccio: ognuno di loro aveva un aneddoto – anche “antico” di quando nella prima edizione lui è stato straordinario concorrente con suo nipote Barù – da racontargli, in molti hanno chiesto “consigli di viaggio” o impressioni su questo o quel paese (per la cronaca, è rimasto particolarmente colpito d Taiwan…).

Tra gli altri, indimenticabile la famiglia di Velate, frazione di Varese, che gli ha raccontato di avere fatto un viaggio in Cambogia sulle orme dell’edizione precedente di Pechino Express: nel telefonino avevano ancora le foto della micidiale “ferrovia a spinta” su cui si era infortunata Federica Pellegrini.

La coraggiosa famiglia varesina che ha seguito le orme di Pechino Express in Cambogia

Una delle tante prove che Pechino Express – la cui undicesima edizione è in onda ora su Sky Uno ogni giovedì sera – e Costantino della Gherardesca stesso non sono tanto amati solo perchè fanno intrattenimento, ma perchè raccontano un pezzo di vita e dei luoghi sconosciuti e stupendi a cui ci si affeziona, edizione dopo edizione.