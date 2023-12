Da X Factor a Varese, in centinaia in coda per incontrare gli Stunt Pilots, band rivelazione del talent

In centinaia hanno atteso oggi pomeriggio davanti al negozio Sky di Varese l’arrivo degli Stunt Pilots, gruppo rivelazione dell’edizione 2023 di X Factor. Qualcuno è venuto anche da lontano, come una coppia arrivata da Stradella, in provincia di Pavia, con ben due ore di anticipo sull’appuntamento

I tre simpatici componenti della band della squadra di Dargen D’Amico, hanno incontrato tutti i fan che sono riusciti ad entrare mentre in tantissimi hanno atteso fuori, seguendo dalle vetrine l’incontro.

Ancora un po’ emozionati dall’improvviso successo dopo aver vinto il secondo posto a X Factor solo pochi giorni fa, Zo Vivaldi (nome d’arte di Lorenzo Caio Sarti, chitarra e voce principale), Moonet (Simone Colombaretti, basso) e Farina (Emanuele Farina, batteria) hanno scherzato e si sono offerti alle domande dei tanti giovani varesini che li hanno accolti con grande entusiasmo.