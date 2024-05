Le calciatrici della Azalee Solbiatese ospiti dell’Enaip di Varese

Un calcio ai pregiudizi per accrescere la cultura dello sport, del benessere psicofisico e per imparare il rispetto dell’altro. Ma anche per prepararsi al grande evento di Milano dove l’Enaip di Varese porterà ben tre squadre in altrettante discipline sportive a partecipare al Torneo “Enaip Sport Event”.

Ma prima della grande kermesse sportiva in programma sabato 18 maggio al centro sportivo del Rugby Milano a Segrate, gli studenti dell’Enaip di Varese, l’altro giorno, hanno partecipato a un momento formativo speciale con le calciatrici dell’Azalee Solbiatese. Giovani campionesse che hanno già indossato le maglie di grandi società come l’Inter o la casacca Azzurra e che ora hanno deciso di scommettere sul progetto Azalee Solbiatese.

Nell’aula magna della scuola di via degli Uberti un gruppo di giocatrici ha tenuto una lezione di sport e di vita. Con l’aiuto di alcuni video sono riuscite a stimolare la curiosità degli allievi e a cancellare tutte quelle differenze dettate dai pregiudizi che circondano uno sport come il calcio considerato, a torto, “solo per maschi”. Oltre a raccontare la loro grande passione per il calcio, i sacrifici e come si può organizzare la vita tra lavoro, studi, allenamenti e tempo libero.

Martina Berlato, Fabiana Vischi, Serena Marchiori, Elisabetta Pozzi e Silvia Crestan hanno saputo coinvolgere i giovani facendo arrivare loro un messaggio importante: lo sport non ha confini, ma non ha nemmeno differenze di sesso. «Anzi – ha spiegato Flavio Santoianni, ex giocatore e oggi dirigente della Azalee Solbiatese Femminile – dal punto di vista dell’intelligenza tattica e tecnica spesso le ragazze sono superiori ai “maschietti”».

L’incontro, che si è chiuso con una sfida di palleggio free style tra le giocatrici e i ragazzi, ha rappresentato lo step “local” del grande evento sportivo di sabato 18, quando a Milano andrà in scena un torneo che vedrà oltre 400 fra studentesse e studenti Enaip, provenienti da 19 sedi lombarde, misurarsi nel volley, nel calcio e nella staffetta. Una giornata di competizione e divertimento che coinvolgerà giovani dai 14 ai 18 anni, le loro famiglie e parte del corpo docente.

Le squadre vincitrici riceveranno un riconoscimento non tanto al risultato della competizione, ma piuttosto allo spirito di collaborazione e alla voglia di divertirsi attraverso una sana competizione e tanto gioco di squadra.