Le opere di Luigi Bello in mostra a Cuvio

Proseguono le occasioni di incontro, Poesia e mostre d’arte organizzate dall’Associazione GaEle in Valcuvia, impegnandosi ormai da anni nel cammino intrapreso della Bellezza, dell’Arte, della contrapposizione all’indifferenza.

La corte di GaEle ospiterà le opere del Maestro Luigi Bello, presente nel giorno dell’inaugurazione da LaPiccolaGalleriaDelDisegno di via XXV Aprile 22. Bello è artista completo, si esprime da sempre nella Vita tramite la Pittura, la Poesia, l’installazione. GaEle ha già pubblicato in precedenza due edizioni con testi del Maestro, con racconti e poesie.

Bello incanta e ammutolisce con la sua gestualità, la sua ricerca che dura da anni e lo sta portando ad una sintesi, ad un’essenzialità che affascina per la sua contemporaneità senza tempo. Come consuetudine, GaEle ha realizzato per l’occasione un catalogo manufatto in edizione limitata, contenente un’opera originale realizzata dal Maestro su carta, e una sua poesia.

Un’opera del Maestro sarà esposta nel Palazzo Comunale di Cuvio.

Inaugurazione Sabato 11 Maggio 2024 ore 17,30.

Gli altri giorni, su appuntamento telefonando ai numeri 3336644334 ~ 3285768391

Con il Patrocinio Comune di Cuvio.

Luigi Bello ha vissuto e creato opere d’arte tra Legnano (la sua città natale), Milano negli anni di Lucio Fontana, Piero Manzoni

e Ugo Mulas, fino all’attuale dimora a Cadegliano Viconago, vicino a Varese sul confine tra la città e la natura, tra la terra

e il cielo, un dialogo che si esprime sulle sue tele tra immanenza e trascendenza.

Luigi Bello ha attraversato tutte le stagioni dell’arte contemporanea mantenendo salda la sua idea di bellezza legata

all’ispirazione che nasce dalla sua anima sensibile e si esprime attraverso l’energia che sprigiona una gestualità improvvisa,

decisa e definitiva. Il “segno”, che identifica la sintesi estrema della sua pittura, contiene significati che rientrano nel suo

alfabeto espressivo e possono essere oggetto di analisi e studio approfondito attraverso la semiotica di Charles Pierce.

{estratto dal testo di Alberto Moioli, in catalogo}.