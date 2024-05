L’educazione ambientale entra nelle scuole, consegnato il “premio Ballerio” di Coinger

Le scuole vincitrici del Premio Ballerio 2024 hanno ricevuto questa mattina, giovedì 23 maggio, gli “Ecoassegni” , il momento clou del programma di educazione ambientale organizzato da Coinger. (nella foto la scuola di Venegono Inferiore)

Il premio, dedicato alla memoria di Giovanni Ballerio, ex Sindaco di Brunello e presidente dell’assemblea dei Comuni di Coinger dal 1995 al 2006, quest’anno aveva come argomento centrale l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, temi in linea con l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.

Il Premio Ballerio ha visto il coinvolgimento di 3.500 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio gestito da Coinger; gli alunni hanno partecipato a “GiocAmbiente”, un gioco interattivo progettato per sensibilizzare i giovani sulla tutela ambientale. Quattro classi si sono distinte, vincendo i premi di “A scuola di Coinger” per un valore complessivo di 1.500 euro.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte Andrea Saracchi e Paola Rossi di Achab, la società che ha curato l’organizzazione del concorso . Presenti anche Giorgio Ginelli, amministratore unico di Coinger, Mauro Croci, presidente dell’assemblea dei soci, Paride Magnoni, direttore generale, e Giuseppina Sciandra, moglie di Giovanni Ballerio. A testimoniare l’importanza dell’evento, erano presenti i sindaci dei comuni delle scuole vincitrici: Mattia Premazzi (Venegono Inferiore), Oreste Battiston (Solbiate Arno) e il vice sindaco Stefano Baggini con l’assessore ai servizi educativi Tiziana Crolla (Oggiona con Santo Stefano).

Le classi premiate si sono cimentate in una sfida online rispondendo a 60 domande ambientali, accumulando punti per ogni risposta corretta.

(la classe di Oggiona Santo Stefano)

La classifica finale ha visto, per le scuole primarie, la classe 4^A della “Alessandro Manzoni” di Venegono Inferiore al primo posto, seguita dalla classe 5^A della “Cesare Battisti” di Oggiona con Santo Stefano. Per le scuole secondarie, la classe 1^C della “Enrico Galvaligi” di Solbiate Arno ha conquistato il primo posto, mentre la classe 3^E della stessa scuola si è posizionata al secondo posto. Le classi vincitrici del primo posto hanno ricevuto un assegno di 500 euro, mentre quelle al secondo posto hanno ricevuto 250 euro, destinati all’acquisto di materiale didattico.

(la scuola di Solbiate Arno)

Giorgio Ginelli ha commentato: “Coinger investe come ogni anno sulla scuola attraverso un progetto coinvolgente ed attrattivo per sviluppare una consapevolezza ambientale nelle scolaresche dei 22 comuni del bacino. Occuparsi di raccolta differenziata, riuso e riciclo fa parte di un percorso educazionale per le generazioni a cui è affidata la tutela dell’ambiente nel presente e nel futuro e la collaborazione con gli istituti scolastici risulta fondamentale; perciò, rivolto il mio plauso e ringraziamento ad insegnanti e studenti, veri artefici del successo di questa iniziativa.”