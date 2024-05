L’istituto “Galilei” di Laveno Mombello in visita alla Guardia di Finanza di Luino

Una giornata speciale per gli studenti del “Galileo Galilei” di Laveno Mombello. I ragazzi che stanno frequentando il biennio della scuola secondaria di II grado dell’istituto lavenese sono stati ospiti – nello scorso aprile – della Compagnia di Luino della Guardia di Finanza in Piazza Risorgimento.

Il Comandante – Capitano Roberto Castorina – ha ricevuto i ragazzi per un evento unico, perché è stata la prima occasione in cui la Compagnia delle Fiamme Gialle luinese ha aperto le proprie porte a scolaresche a scopo divulgativo e didattico. Questa visita rientra nel quadro di diverse iniziative intraprese dallo storico istituto lavenese per diffondere i concetti di Legalità e senso di appartenenza civica, soprattutto tra le più giovani generazioni.

Con gentile e cordiale disponibilità, il Capitano Castorina e i suoi collaboratori hanno fatto visitare ai ragazzi la storica sede del Comando e hanno loro illustrato le numerose sfaccettature e i plurimi aspetti della propria attività quotidiana al servizio della comunità oltre agli strumenti e i mezzi che i Finanzieri hanno a disposizione e possono dispiegare per le loro operazioni. La visita è stata arricchita dalla visione di alcuni filmati finalizzati a far meglio conoscere i compiti, le attività e gli interventi operativi della Guardia di Finanza. Gli appartenenti alla Polizia Economico-Finanziaria hanno illustrato ai giovani studenti lavenesi le attività specifiche che si svolgono presso la dogana e la frontiera tra Italia e Svizzera e hanno spiegato alcuni metodi per individuare eventuali ipotesi di contrabbando.

Non sono mancati importanti approfondimenti sulle prospettive di carriera che si possono aprire a un giovane che voglia prestare servizio nelle Fiamme Gialle quale sua professione futura. L’incontro si è concluso con una visita ai mezzi operativi che i Finanzieri utilizzano per i loro spostamenti e interventi sul territorio e con fotografie di gruppo nel piazzale prospiciente la sede del Comando, intitolato alla memoria del Maggiore Gioacchino Silani, Ufficiale del Corpo, barbaramente ucciso nella notte tra l’11 e il 12 agosto del 1913 dai contrabbandieri proprio nello specchio del Lago Maggiore di fronte a Laveno Mombello, durante un servizio di appostamento alla foce immissaria del fiume Boesio.

L’uscita didattica, molto apprezzata dai giovani visitatori, ha confermato quanto sia importante il collegamento e il contatto tra i cittadini di ogni età e le forze militari e di polizia che tutti i giorni operano per la loro difesa e sicurezza, in particolare, le Fiamme Gialle, quella economico-finanziaria.