Luca Vergani si mette al centro: “Per una Marnate più inclusiva e senza fazioni”

Luca Vergani è il terzo candidato sindaco di Marnate e si candida con la lista Le Persone al centro. Da buon ultimo arrivato sulla scena ricopre il ruolo naturale di outsider che, però, ha una grande passione per la politica. Liberale per vocazione ha promosso spesso gli ideali che lo rappresentano, seguendo la nascita e l’evoluzione delle formazioni centriste nate in questi anni.

Chi è Luca Vergani. Un commerciante con la passione della politica o il contrario?

Sono un commerciante, non propriamente per scelta, perché mi sono trovato a dover e voler proseguire l’attività dei miei con l’obiettivo di mantenere viva la loro eredità. Sin dalla mia gioventù coi miei studi, ho sentito un forte desiderio di aiutare gli altri, convinto che ognuno ha bisogno della fragilità dell’alto. Ho dedicato il mio tempo e le mie energie al volontariato per i ragazzi speciali. L’esperienza di tirocinio nel mio bar è stata molto arricchente, sia per me che per i ragazzi coinvolti.

La politica è un campo vasto e affascinante che può influenzare moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana.

La mia passione politica potrebbe derivare da un senso di responsabilità civica e dall’aspirazione a contribuire al bene comune. Ho avuto il privilegio, la fortuna e l’onore di conoscere e apprezzare quasi quotidianamente Gigi Farioli, sono entrato nel direttivo della sua associazione a Busto, partecipando a diversi eventi, sia culturali che politici. A lui devo molto e lancio un sincero e affettuoso abbraccio per i migliori auguri di ripresa e guarigione,come segno di riconoscenza e gratitudine. Gigi combatte ma il suo impegno continua . Sono anche segretario provinciale presso l’associazione politica Italia Liberale e Popolare ,dove vengono trattati temi sia amministrativi che politici nazionali . Diciamo che sono un commerciante dentro la politica .

Come nasce l’idea di creare una lista che fa da terzo incomodo?

Sono consapevole di essere identificato come un outsider in questa corsa, ma sarà così? Senza sondaggi alla mano, a mio avviso sarà una sfida molto molto equilibrata. Tornando alla lista, nasce a fronte di un paese troppo diviso, ho sempre cercato di denunciare e superare la forte contrapposizione tra i due schieramenti, invitando tutti al dialogo per il bene comune. Serve la capacità di unire, di ascoltarsi, essere solidali l’uno verso l’altro e rompere il muro del pregiudizio ideologico. In fondo per l’Europa parliamo di unione dei popoli e noi non siamo in grado di unire una comunità, è assurdo tutto questo odio e astio, la terza via è possibile.

Ci parli del programma elettorale: quali sono i punti che le stanno più a cuore e che nessuno degli altri candidati ha affrontato?

Ci proponiamo come principale obiettivo l’unione e la forza comunitaria, tenendo alta l’attenzione sul sociale.

Metteremo al centro le esigenze degli anziani, dei giovani, dei fragili che sono e saranno sempre il centro nevralgico del nostro interesse e ai quali sono e saranno rivolte sempre le nostre azioni. Una società accessibile a tutti, inclusiva e di inserimento sociale anche grazie alla collaborazione con altre organizzazioni e associazioni per sfruttare sinergia e risorse comuni: il terzo settore è un presidio insostituibile per la comunità.

Serve ,inoltre promuovere una cultura di sostegno reciproco all’interno della comunità ,incoraggiando tutti ad aiutarsi a vicenda nei momenti di bisogno. Un fattore importante sarà mantenere alto il livello di trasparenza e responsabilità nelle decisioni e nelle azioni che riguardano la comunità ,comunicando in modo efficace e coinvolgendo attivamente i cittadini nel processo decisionale. Serve una comunità più unita e solidale, il resto arriverà.

Come ti poni rispetto ai tuoi sfidanti? Collaborerai con chiunque vincerà?

Non so quale sarà il mio ruolo in consiglio comunale, sicuramente da buon liberale non farò mai scelte per convenienza e nemmeno per ideologia. Non andrò mai contro, ma sempre incontro a tutti. Ai miei avversari rivolgo i migliori auguri e un fine campagna elettorale caratterizzato da un clima di bellezza, pulizia e lealtà politica, sempre con il sorriso.