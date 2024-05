L’Unione sindacale di base: “Due feriti alla Imes di Sumirago, non chiamiamolo incidente sul lavoro”

“Non chiamiamolo incidente sul lavoro”. Inizia così una nota inviata nella serata di venerdì 17 maggio dalla Usb-Unione sindacale di base di Varese in merito al grave incidente che si è verificato nel pomeriggio alla Imes spa di Sumirago.

“Nella giornata di oggi, 17 maggio, due operai, dipendenti della Imes spa di Sumirago sono stati vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro. Uno dei due risulta essere in gravi condizioni di salute ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso, probabilmente in pericolo di vita. Usb continua a ribadire con forza che non si tratta di fatalità. Si muore e ci si infortuna perché si taglia sui costi per la salute e la sicurezza, perché le leggi non vengono applicate e perché le pene comminate ai responsabili sono in genere di scarsa rilevanza. Non possiamo accettare la mancanza di un quadro normativo atto a realizzare una efficace deterrenza verso chi, in nome del profitto, causa morti e lesioni gravi evitando di applicare le dovute misure in tema di sicurezza. Non possiamo rassegnarci al fatto che negli ultimi dieci anni gli ispettori delle Asl/Ats in Italia sono diminuiti del 50% grazie alla scellerata decisione di tutti i governi che si sono susseguiti negli ultimi vent’anni, di tagliare sui servizi pubblici”.

“Usb esprime tutta la propria solidarietà ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, e chiede un deciso rafforzamento dell’attività ispettiva e una legge che finalmente introduca il reato di omicidio e lesioni gravi sul lavoro, che dia più potere e tutele ai delegati sindacali e alle RLS che segnalano e denunciano le irregolarità”.

L’Usb ha proclamato due ore di sciopero nella giornata di mercoledì 22 maggio dalle 9 alle 11 con presidio davanti alla Imes di Sumirago: “Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare in solidarietà dei colleghi. Salute e sicurezza al primo posto!”.

Già nel 2023 nell’azienda di Sumirago era stato indetto uno sciopero per ottenere oltre ad aumenti salariali ma anche maggiore sicurezza del lavoro: