“Nel cuore dei nostri ragazzi”, l’incontro a Induno Olona

“Nel cuore dei nostri ragazzi”, è questo il titolo dell’incontro in programma al Salone del Cinema Teatro di Induno Olona per mercoledì 15 maggio, alle 21. Un evento organizzato dall’Assemblea Sinodale Decanale della Valceresio, nuovo organismo della Diocesi di Milano che si inserisce nel cammino della Chiesa ‘in uscita’, cioè vicina alla gente e al loro territorio, per una pastorale rinnovata di annuncio del Vangelo.

“Il tema che l’Assemblea ha scelto e su cui ha iniziato a lavorare è ‘la bellezza di essere cristiani, come portare il Vangelo oggi’. Due tavoli di lavoro, peraltro convergenti, sono spontaneamente nati, uno sugli adolescenti e uno sulla famiglia. Per conoscere più a fondo e più direttamente i ragazzi adolescenti (dai 14 ai 18), abbiamo proposto loro – tramite le scuole del territorio – un questionario anonimo. Abbiamo ora a disposizione un ampio numero di dati che ci forniscono una fotografia interessante, anche se ovviamente non totalmente esaustiva, del pensiero dei nostri adolescenti, che vogliamoì presentare ai genitori, agli insegnanti, agli educatori, agli allenatori sportivi, e a tutti coloro che hanno a cuore la sana crescita dei nostri adolescenti. Per questo siamo lieti di invitarvi alla serata”.

“Nel cuore dei nostri ragazzi”

Salone del Cinema Teatro di Induno Olona

Mercoledì 15 maggio 2024 h. 21

Conduce Gianni Borsa (*) con testimonianze dei giovani del Decanato.