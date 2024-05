Novità per l’asilo nido Cielo e Terra con la cooperativa Proges e arriva lo spazio maternage

L’Amministrazione comunale ha affidato in concessione alla Cooperativa sociale Proges i servizi prima infanzia erogati all’asilo nido Cielo e Terra sito in Via Speranza, 7, che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi.

Novità per l’asilo nido di via Speranza

A partire da luglio 2023 la Cooperativa ha apportato delle novità nella gestione dell’asilo, introducendo un approccio innovativo alla didattica che possa offrire ai bambini una pluralità di esperienze anche attraverso materiali didattici inusuali, fra i quali materiali naturali e di scarto aziendale e materiali plastici in quantità limitata.

Gli spazi sono stati ristrutturati per renderli più coerenti con il progetto pedagogico e sono stati rinnovati anche gli arredi per offrire ai bambini un ambiente educativo il più possibile stimolante.

Le attività proposte nella struttura, che ha anche un ampio spazio verde per i giochi all’aperto, comprendono laboratori del fare per attività di manipolazione; laboratori del colore e delle attività espressive; laboratori con materiali destrutturati di riciclo o scarto industriale; laboratori di motricità; laboratori di lettura; laboratori di orticultura/giardinaggio.

Lo spazio maternage

Nei prossimi giorni sarà attivato negli spazi del nido Cielo e Terra di via Speranza n.7 lo Spazio Maternage, un nuovo servizio a supporto della genitorialità, promosso dalla cooperativa Proges e patrocinato dall’Amministrazione comunale.

Il servizio è dedicato a neo-mamme e neo-papà di bambini da 0 a 12 mesi che ancora non si avvalgono dei servizi di prima infanzia. Un’opportunità di incontro e condivisione per i genitori e un’occasione per i bambini e le bambine di vivere le prime esperienze di socialità e di gioco in un ambiente accogliente e appositamente allestito, in cui non mancano angoli morbidi che ricreano il contesto familiare.

La cooperativa, che di recente ha ottenuto in concessione la gestione della struttura, metterà a disposizione la propria professionalità nell’affiancamento alle neo-famiglie, creando uno spazio di cura ed empatia che possa sviluppare efficacemente la relazione fra i genitori e il neonato.

Gli incontri si svolgeranno tendenzialmente tutti i mercoledì mattina dalle 10.00 alle 11.30, ma gli orari potranno essere flessibili in base alle esigenze dei genitori. Il servizio è gratuito, previa iscrizione alla mail nido.cieloeterra@proges.it o telefonicamente al numero +39 335 1659034.