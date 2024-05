Per Bacco: una trattoria nel cuore di Leggiuno

Nel borgo di Leggiuno, vicino all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e lungo la strada panoramica che costeggia il Lago Maggiore, si trova Per Bacco, una trattoria che dal 2004 è diventata punto di riferimento per turisti internazionali e italiani. Questa storica trattoria, fondata nel 1926, è non solo un luogo dove gustare eccellenze culinarie locali, ma anche un punto di appoggio culturale e informativo per chi desidera esplorare la regione.

Un nodo culturale e gastronomico

Negli ultimi anni, Per Bacco ha ospitato migliaia di turisti attirati dalle bellezze del Lago Maggiore, dalle spiagge di Reno e Arolo e dalle manifestazioni come le “Lucine di Natale” della famiglia di Lino Betti, che durante il periodo natalizio trasformano Leggiuno in una destinazione magica per famiglie di tutto il nord Italia. L’evento dimostra come iniziative di grande richiamo possano avere un impatto economico significativo sul territorio.

Tradizione e accoglienza

La trattoria Per Bacco si distingue per l’offerta di una cucina che valorizza i prodotti locali attraverso piatti della tradizione lombarda. L’ambiente familiare e la terrazza esterna offrono il contesto ideale per godersi i pasti in compagnia, rendendo ogni serata un’occasione speciale. La posizione privilegiata, vicina a uno dei monumenti più amati della regione, aggiunge un valore inestimabile all’esperienza dei visitatori.

Servizi integrati per i turisti

Oltre a soddisfare il palato, Per Bacco svolge un ruolo informativo, fornendo dettagli sugli eventi, i monumenti storici e le attrazioni culturali del Lago Maggiore. Questa combinazione di ristorazione di alta qualità e servizi turistici rende la trattoria un luogo dove non solo si mangia bene, ma si ricevono anche preziosi consigli per esplorare la zona. Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike della Camera di Commercio di Varese, Per Bacco è la tappa ideale per i visitatori in bicicletta.

Un luogo per tutte le stagioni

Con il suo ambiente accogliente e allegro, Per Bacco è il luogo perfetto per passare le serate estive sulla terrazza o per riscaldarsi dopo una giornata invernale passata a esplorare il lago e le sue attrazioni. La prossimità all’Eremo di Santa Caterina del Sasso e la facilità di accesso alle bellezze naturali circostanti lo rendono un must per chi visita Leggiuno.

Contatti e informazioni

Per maggiori informazioni o per prenotare un tavolo, visitate il sito www.trattoria-per-bacco.it o contattate la trattoria all’indirizzo email trattoriaperbacco@gmail.com o al telefono 0332 649047.