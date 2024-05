PHI Group amplia la flotta con 12 nuovi elicotteri AW189 di Leonardo

Leonardo e Phi Group hanno firmato un accordo per l’acquisto di 12 elicotteri AW189, con consegne a partire dal 2025. Questo accordo include ordini, opzioni e una collaborazione nel supporto tecnico, comprendente assistenza, manutenzione, riparazione e soluzioni di addestramento per i modelli AW139 e AW189. PHI, che opera nel settore energetico e dei servizi medici con oltre 200 elicotteri, rafforza così la sua flotta e la capacità di assistenza tecnica. L’AW189, un elicottero di nuova generazione con avanzate capacità tecnologiche, è progettato per diverse missioni e continua a essere leader di mercato nella sua categoria.