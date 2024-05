Piccoli artisti crescono a Gavirate con i laboratori pomeridiani nel mese di giugno

Laboratori artistici per i bimbi dai 3 ai 6 anni nei pomeriggi di giugno. È l’offerta dell’amministrazione di Gavirate che propone il progetto “L’arte è un gioco da bambini”. L’offerta è aperta a tutti i residenti e agli alunni frequentanti della Scuola Comunale dell’Infanzia “P. Crosta” di Gavirate dove verranno svolte le attività.

L’attività prevede la creazione di uno spazio di incontro con le arti in cui i bambini possono sperimentare le proprie potenzialità espressive in un contesto educativo, ludico ed avvincente.

Il progetto sarà coordinato da un’equipe di esperti ed offrirà diverse attività multidisciplinari tra cui propedeutica musicale, teatro e giochi d’arte.

Le attività si svolgeranno nella forma di laboratori pomeridiani, da lunedì 3 giugno a venerdì 28 giugno 2024, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Per i bambini già frequentanti la Scuola Comunale dell’Infanzia “P. Crosta” di Gavirate, il progetto comprende anche il momento merenda dalle ore 15:30 alle ore 16:00.

I laboratori saranno attivati in presenza di almeno 10 iscrizioni e prevedono un numero massimo di 30 posti.

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.gavirate.va.it, sezione “Uffici e Servizi in Comune – Servizi Scolastici – Progetto “L’arte è un gioco da bambini”, e dovrà essere presentato, entro e non oltre mercoledì 22 maggio 2024, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gavirate in P.zza Matteotti 8, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:00, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.gavirate.va.it indicando nell’oggetto “L’arte è un gioco da bambini”.